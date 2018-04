ILA aktuell - 25. April 2018 (FOTO)

Berlin (ots) -Die vollständige Pressemitteilung der ILA finden Sie hier:www.ila-berlin.de/de/mediaAktueller HinweisBundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen besuchtzusammen mit ihrer französischen Amtskollegin Florence Parly amDonnerstag, 26. April, die ILA 2018. Start: 15:20 UhrEin "Traum" auf der ILA: Antonow An-225 als ÜberraschungsgastDas größte und schwerste im Einsatz stehende Flugzeug der Welt istam Mittwoch als Überraschungsgast auf der ILA in Berlin ...BDLI und GIFAS wollen Kooperation ausbauenIhren Willen zur Ausweitung der Kooperationen bekräftigten derPräsident des Bundesverbandes der Deutschen Luft- undRaumfahrtindustrie (BDLI), Klaus Richter, und der Vorsitzende desfranzösischen Branchenverbandes GIFAS, Eric Trappier, am Mittwoch ...Nothilfe und Fachvorträge: Bundeswehr zeigt ExpertiseDie Bundeswehr zeigt auf der ILA unter anderem in einerNothilfedemonstration, wie Feuer aus der Luft bekämpft wird und ...Erfolgsgeschichte der ZuliefererNirgends sonst versammeln sich so viele internationale Zuliefererder Luftfahrtindustrie wie auf der ILA Berlin 2018...Herausforderungen für Europa bei der Forschung steigenDie Stärkung der Forschungsstrategie der Europäischen Unionange-sichts neuer Herausforderungen bei der Globalisierung und derDigitalisierung stand ...Eurofighter soll künftig deutsche Tornados ersetzenAuf der ILA zeigen sie täglich ihre Leistungsfähigkeit, dochDeutschlands Tornado Kampfflugzeuge sind in die Jahre ...DLR: Innovatives PilotenassistenzsystemDie Landung gehört zu den arbeitsintensivsten Phasen eines Fluges.Um die Piloten bei den komplexen Handlungsabläufen ...Einzigartiges Konzept für schwere Lasten: Boeing CH-47 ChinookZwei hintereinander im Tandem angeordnete Rotoren mit jeweils dreiBlättern und über 18 Metern Durchmesser, die sich gegeneinanderdrehen - dieses Konzept macht die Boeing CH-47 Chinook ...Deutsche Firmen beteiligen sich an Boeings Angebot für STHDie bewährten, aber bereits seit Jahrzehnten eingesetzten schwerenTransporthubschrauber (STH) Sikorsky CH-53G der Bundeswehr sollen inwenigen Jahren ...Vereinigung Cockpit fordert IT-Sicherheitskonzept für dieLuftfahrtDie Pilotenvereinigung Cockpit hat auf der ILA 2018 einumfassendes IT-Sicherheitskonzept für die Luftfahrt gefordert...Premiere auf der ILA: ESA vermarktet Copernicus-ProgrammeIm Verlauf der ILA wird ein neuer digitaler Handelsplatz das Lichtder Welt erblicken...17 Zeltbauten, 170 Container und 19 000 Meter ZaunBis zum heutigen Morgen wurde auf dem ILA-Gelände in Selchowgehämmert, geschraubt und gebohrt. In den letzten Tagen gehörten dieMessehallen den Standbauern...Das ILA-Wetter für Donnerstag, 26. April 2018...ILA-Pressetermine für Donnerstag, 26. April 2018...Pressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallStellv. PressesprecherPR ManagerMessedamm 2214055 BerlinTel.: +4930 3038-2218rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell