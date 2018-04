ILA/Merkel: Europäische Verteidigungsunion weiter mit Leben erfüllen

SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will die militärische Zusammenarbeit in Europa weiter vertiefen.



"Wir beschaffen gemeinsam Luftfahrzeuge, wir bilden gemeinsame Staffeln, wir führen gemeinsame Auslandsmissionen durch", sagte Merkel am Mittwoch zum Auftakt der Luftfahrtmesse ILA in Schönefeld mit Blick auf die Partnerschaft mit Frankreich. "Daher ist es nur konsequent, wenn wir auch Ausbildung und Betrieb gemeinsam gestalten."

Die französisch-deutsche Partnerschaft beflügele immer auch die europäische Kooperation, ergänzte Merkel. "So erfüllen wir auch die Idee der europäischen Verteidigungsunion mehr und mehr mit Leben."

Merkel rief junge Frauen und Männer dazu auf, Berufe in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu ergreifen. "High tech made in Germany macht uns zu guten und gefragten Kooperationspartnern in Europa und in der Welt und daher spricht vieles für den Erfolg der ILA auch in diesem Jahr."/bf/DP/jha