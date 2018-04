ILA-Eröffnung mit Bundeskanzlerin Merkel, 25. April 2018, 13 Uhr bis 14.30 Uhr, Berlin ExpoCenter Airport

Berlin (ots) - Am 25. April 2018 wird Bundeskanzlerin Dr. AngelaMerkel im Rahmen eines Rundgangs die ILA 2018 eröffnen.Begleitet wird die Bundeskanzlerin vonAndreas Scheuer, MdB (tbc), Bundesminister für Verkehr unddigitale Infrastruktur;Delphine Gény-Stephann, Staatssekretärin im französischenWirtschaftsministerium;Anne-Marie Descotes, Botschafterin der Französischen Republik;Dr. Dietmar Woidke, MdL, Ministerpräsident des Landes Brandenburg;Thomas Jarzombek, MdB, Koordinator der Bundesregierung für dieLuft- und Raumfahrt;Dr. Klaus Richter, Präsident des BDLI;Eric Trappier, Präsident GIFAS;Dr. Fang Liu, Generalsekretärin der International Civil AviationOrganization (ICAO);Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung, CEO, MesseBerlin GmbH.Zum Beginn des Rundgangs werden Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkelund BDLI-Präsident Dr. Klaus Richter kurze Begrüßungsansprachenhalten.Anmeldung zum Rundgang:Bitte melden Sie sich bis 24. April 2018, 16 Uhr, unter folgendemLink für den Eröffnungsrundgang an:https://www.otseinladung.de/event/66347a432aNachdem Sie sich für den Rundgang registriert haben, bitten wirSie, am 25. April von 10 bis 12 Uhr in den Raum 20 imILA-Pressezentrum (Halle 1) zu kommen. Hier erfolgt eine gesonderteKennzeichnung nach Vorlage des ILA-Presseausweises ebenso wie eineFunktionskontrolle Ihrer Geräte. Auch erhalten Sie die aktuelleÜbersicht der geplanten Stationen des Rundgangs.Pressekontakt:Messe BerlinWolfgang RogallStellv. PressesprecherPR ManagerMessedamm 2214055 BerlinTel.: +4930 3038-2218rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell