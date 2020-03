ILA Berlin 2020: Hochkarätiges Konferenzprogramm #AeroDays2020 mit Berlin Aviation Summit das Highlight - Im Fokus: Herausforderungen der Zukunft und Innovationskraft der Luft- und Raumfahrt

Berlin (ots) - Die ILA Berlin 2020 nimmt weltweit die führende Position alsKongressmesse für den Aerospace-Bereich ein. Vom 13. bis 17. Mai gestaltendeutsche und internationale Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft,Wissenschaft und Forschung ein hochkarätiges Konferenzprogramm, das dieaktuellen Fragestellungen der heutigen Zeit und der Zukunft aufgreift. Sospiegelt das ILA-Konferenzprogramm die Dynamik und Innovationskraft der Branchewider, gleichzeitig diskutieren die Experten dieser High-Tech-Branche zentraleFragen der Nachhaltigkeit und erläutern technologische Innovationen auf dem Wegzum klimaneutralen Fliegen, dem erklärten Ziel der Aerospace-Industrie.Besonderes Highlight der ILA Berlin 2020 ist die strategische Partnerschaft mitder Europäischen Kommission, die dazu beiträgt, die Kernthemen der ILA -Innovation, Leadership und Nachhaltigkeit - und damit die Zukunft dieser Branchemit europäischen Stakeholdern zu vergegenwärtigen.Top-Konferenzen im ÜberblickDen Auftakt bildet der Berlin Aviation Summit (BAS) im Rahmen der #AeroDays2020.Unter dem Motto "Aviation For The Future - Change is Now" steht am 12. Mai dieZukunft des Luftverkehrs im Vordergrund: Was sind die größten Herausforderungenfür die Zukunft der kommerziellen Luftfahrt? Werden die Passagiere bereit sein,die Rechnung für klimaneutrale Luftfahrt zu bezahlen? Welche technologischenInnovationen wird es für die Produktion neuer Flugzeuge geben? Wie können wirdie Effizienz im Luftverkehrsmanagement steigern? Das Who-is-who aus Politik undWissenschaft, Wirtschaft, Finanzen, Energie und dem globalen Luftverkehr wirddiese Fragen aus wirtschaftlicher, politischer, technologischer undwissenschaftlicher Sicht erörtern.Mit den #AeroDays2020 bringt die Europäische Kommission in diversenEinzelveranstaltungen Themen wie die Implementierung des European Green Deal inder Luftfahrt auf die Bühne des ILA Future Lab FORUMs.Im Rahmen der International Sustainable Aviation Fuel Conference 2020, der aireg(Aviation Initiative for Renewable Energy in Germany e.V.), werden über 100Spitzenvertreter aus Luftfahrt, Politik, Wissenschaft, Regulierungsbehörden undNGOs sich mit Fragen rund um die Produktion und die Markteinführung vonregenerativen Flugkraftstoffen beschäftigen (13. Mai).Das Flugzeug der Zukunft soll leichter, leiser und effizienter sein. NeueHochleistungswerkstoffe und effizient angepassten Herstellungsverfahren aus derChemie- und Kunststoffindustrie können dazu beitragen, die anstehendenHerausforderungen erfolgreich zu bewältigen. Auf der Konferenz "Kunststofftrifft Luftfahrt" am 14. Mai präsentieren Experten aus Forschung, Entwicklungund Fertigung innovative Ideen und Projekte der Chemie- und Kunststoffindustriesowie die Anforderungen und Erfahrungen der Luft- und Raumfahrtunternehmen.Das Fraunhofer-Institut für Bauphysik lädt zur "ecoDesign und SustainableProductivity"-Konferenz, deren Thema die nachhaltige Entwicklungumweltfreundlicher Produktionsverfahren ist (14. Mai).Breiten Raum nehmen auf der ILA 2020 auch wieder ein die Fortschritts- undAbschlussberichte internationaler, EU-geförderter Forschungsvorhaben.Beispielsweise wird das H2020 Forschungsprojekt CENTRELINE (GA No. 723242) seinefinalen Projektergebnisse präsentieren. Im Rahmen von CENTRELINE hat sich einKonsortium aus zehn Partnern aus sechs europäischen Ländern mit der Machbarkeiteines bahnbrechenden Ansatzes zur synergistischen Integration von Antrieb undFlugzeugzelle, dem sogenannten Antriebsrumpfkonzept ("Propulsive Fuselage" -Konzept), beschäftigt. Das Konzept sieht einen elektrisch angetriebenen Antriebvor, der sich im hinteren Teil des Rumpfes befindet. Diese Konstruktionverringert die Widerstandseffekte, die durch den Luftstrom um den Rumpfverursacht werden und steigert somit die Effizienz.Auch das EU-geförderte Forschungsprojekt ICARe (International Cooperation inAviation Research), in dem Wissenschaftler aus 21 Staaten sich mit Strategienzur Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit bei Forschung undEntwicklung in der Zivilluftfahrt beschäftigt haben, wird seine Ergebnisse imRahmen einer zweitägigen Konferenz vorstellen (13.-14.5.).Um Fragen der Reduzierung des von Flugzeugen verursachten Lärms geht es in einerKonferenz des EU-geförderten Forschungsprojektes ANIMA (Aviation Noise ImpactManagement through Novel Approaches) (15. Mai).Die Veranstaltung Automotive meets Aerospace diskutiert, inwiefern dieLuftfahrtindustrie von bewährten Logistik- und Produktionsprozessen in derAutomobilindustrie profitieren beziehungsweise diese übernehmen kann (15. Mai).Auch dem immer wichtiger werdenden Themenfeld der Cybersecurity widmen sichVeranstaltungen. Der vom Bundesverband der Deutschen Luft- undRaumfahrtindustrie (BDLI) gemeinsam mit dem Bundesverband der DeutschenIndustrie (BDI) organisierte International Roundtable on Cybersecurity in theAerospace Industry wird neueste Trends der Cybersicherheit in der Luft- undRaumfahrtindustrie sowie jüngste Vorschläge nationaler und internationalerGesetzgeber zur Weiterentwicklung des Rechtsrahmens für die Cybersicherheitdiskutieren (13. Mai). Mit rechtlichen Fragen der Cyberkriminalität beschäftigtsich der Workshop Cybersecurity und Cybercrime für Luft- und Raumfahrtakteure(14. Mai).Auf Einladung des Bundesministers für Wirtschaft und Energie nehmen am 13. Maidessen Amtskollegen aus Frankreich, Spanien und Großbritannien an derAirbus-Ministerkonferenz teil, um mit der Unternehmensleitung und denGesellschaftern von Airbus die neuesten Entwicklungen in der zivilenLuftfahrtindustrie zu diskutieren.Zum 10. Internationalen Parlamentariertag werden am 13. Mai zahlreicheParlamentarier aus dem In- und Ausland erwartet.Auf Einladung des Auswärtigen Amtes und des BDLI werden am 15. Mai im Rahmen des12. Botschaftertages die in Berlin akkreditierten Botschafter die ILA besuchen.Insgesamt werden während der ILA-Fachbesuchertage knapp 50 Konferenzen undTagungen, Workshops und Vortragsveranstaltungen im ILA Konferenzzentrum auf demILA-Gelände Berlin ExpoCenter Airport (Halle 1) stattfinden. WeitereTagungskapazitäten befinden sich in näherer Umgebung in Berlin und Brandenburg.Abwechslungsreiche Bühnenprogramme in den AusstellungshallenZusätzlich findet in den Ausstellungshallen des ILA-Geländes ein vielfältigesVeranstaltungsprogramm statt, das allen Besuchern der ILA offensteht. ImInternational Supplier Center (Halle 6) werden vom 13. bis 15. MaiPodiumsdiskussionen und Präsentationen zu aktuellen Branchenfragen rund um dieZulieferindustrie angeboten. Das ILA Future Lab FORUM in Halle 2 ist dieHauptbühne der #AeroDays2020 und ist darüber hinaus Schauplatz für einkontinuierliches Programm, zum Beispiel mit Pitching Sessions diverser Startupsund Science Slams am Wochenende. Auf der Bühne im internationalen UAS InnovationHub (Halle 3) präsentieren Universitäten, Forschungsinstitute,Start-up-Unternehmen oder Kleinhersteller ihre Innovationen aus demWachstumsmarkt der unbemannten Flugsysteme. Ebenfalls in Halle 3 bietet dieBundeswehr im Forum Air ein vielseitiges Programm mit Vorträgen,Paneldiskussionen und Symposien an.Die ILA-Raumfahrt-Veranstaltungen im ILA Space Pavilion (Halle 4) werden indiesem Jahr mit der ILA SPACE WEEK deutlich erweitert, um den gewachsenen undbesonders vielfältigen Aspekten der Raumfahrt im neuen Jahrzehnt gerecht zuwerden. Im Eventprogramm stehen täglich bis zu 30 Vorträge und Panels zu denSchwerpunktbereichen Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Mobilität, Klimawandel,Forschung, Urbanisierung, Sicherheit, Kooperation und Wohlstand. Vom 15. bis 17.Mai bietet das Offene Forum im ILA CareerCenter (Halle 1) jungen Menschen dieChance, sich über Berufsperspektiven in der Luft- und Raumfahrt zu informierenund Einblicke aus erster Hand in die Arbeitswelt zu erhalten.Weitere Informationen zum ILA-Konferenzprogramm:Das gesamte ILA-Konferenzprogramm, gegliedert nach Themenbereichen und mit allenDetails zu den Veranstaltungen, wird schrittweise auf die ILA-Homepageeingestellt (www.ila-berlin.de/de/konferenzen).Ansprechpartner:Dr. Ekkehard Münzing,Leiter ILA-Konferenzprogramm,Tel.: +49 175 18 21 371,E-Mail: muenzing@ila-berlin.deWeitere Informationen finden Sie unter:www.ila-berlin.deTwitter: @ILA_Berlinfacebook.com/ILACareerCenterfacebook.com/ILABerlinlinkedin.com/showcase/ila-berlinPressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallStellv. 