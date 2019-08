IKW vermeldet Umsatzwachstum für Schönheits- und Haushaltspflegemarkt / Branche erzielt 12,8 Milliarden Euro Umsatz im ersten Halbjahr 2019 / Inlandsumsatz bleibt stabil, Export steigt um 7,3 Prozent (FOTO)

Frankfurt (ots) -Der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW)vermeldet in seinen beiden Geschäftsbereichen - Schönheits- undHaushaltspflege - für das erste Halbjahr 2019 wachsenden Umsatzgegenüber dem ersten Halbjahr 2018. Während sich das Inlandsgeschäftmit einem Umsatz von 7,8 Milliarden Euro auf einem stabilen Niveaubewegt, konnte der Exportumsatz um 7,3 Prozent auf 5 Milliarden Eurogesteigert werden. In der Summe erhöhten sich die Erlöse demnach um2,6 Prozent auf 12,8 Milliarden Euro."Vor dem Hintergrund der aktuell rückläufigen Gesamtwirtschaftsind die Zahlen unserer Branche - insbesondere im Export -erfreulich", kommentiert IKW-Geschäftsführer Thomas Keiser die neuenKennziffern.Inlandsumsatz bleibt stabilDie Verbraucher in Deutschland gaben im ersten Halbjahr 2019 mit5,5 Milliarden Euro für Schönheitspflege- und 2,3 Milliarden Euro fürHaushaltspflegeprodukte fast den gleichen Betrag aus wie im Jahr 2018zum gleichen Zeitpunkt. Für das erneut solide Abschneiden sind vorallem die Produktgruppen Haut- und Gesichtspflege (1,24 MilliardenEuro/plus 0,7 Prozent), Mund- und Zahnpflege (738 Millionen Euro/plus0,6 Prozent) sowie Waschmittel (1,04 Milliarden Euro/plus 0,6Prozent) verantwortlich.Steigende Beliebtheit deutscher Produkte im AuslandInsgesamt wurden im In- und Ausland im Betrachtungszeitraum 330Millionen Euro mehr für die Produkte der beiden Branchen ausgegeben.Diese Steigerung um 2,6 Prozent auf 12,8 Milliarden Euro ist auf dieerneut stark gestiegenen Exporte zurückzuführen.Das Wachstum der Umsätze im Ausland liegt mit 340 Millionen Eurobei 7,3 Prozent und summiert sich auf mittlerweile 5 Milliarden Euro."Unsere inzwischen über 430 Mitgliedsunternehmen leisten einengroßen Beitrag für die deutsche Wirtschaft und damit auch für denWohlstand der Gesellschaft. Die Branche ist sehr innovativ. Das isteiner der Gründe, warum wir überdurchschnittlich gute Zahlenvermelden können. Auch wenn die aktuellen Handelskonflikte undAbschottungstendenzen nicht hilfreich sind bin ich zuversichtlich,dass dieser Trend fortgesetzt werden kann", zeigt sich Keiser erfreutüber die wirtschaftliche Halbjahresbilanz der Schönheits- undHaushaltspflege.Quellen1: Statistisches Bundesamt, 1. Halbjahr 2019 (vorläufige Zahlen)Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Pflegemittel, Körperpflegemittel undDüfte2: Inlandszahlen auf Basis von Daten Januar bis Juni 2019 von IRIInformation Resources GmbH,Marktgrößen zu EndverbraucherpreisenPressekontakt:Karen KumposchtPublic Relations/Public Affairs ManagerinIndustrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V.Mainzer Landstraße 55, 60329 Frankfurt am MainT +49.69.2556-1331 / F +49.69.237631 / kkumposcht@ikw.org /www.ikw.orgOriginal-Content von: Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW), übermittelt durch news aktuell