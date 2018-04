Frankfurt (ots) - Waschen, Putzen und Reinigen gehören seitUrzeiten zum Leben. Wie wird ihre Zukunft aussehen? Die Studie "Dasneue Sauber - Haushaltspflege im Licht der Megatrends" vomzukunftsInstitut im Auftrag des Industrieverbandes Körperpflege- undWaschmittel e. V. (IKW) analysiert auf Grundlage von aktuellenMegatrends, wie Haushaltstätigkeiten und -produkte künftig gestaltetsein werden. Es lassen sich drei Prognosen aus den Ergebnissen derStudie ableiten. Erstens: Die Digitalisierung beeinflusst auch denHaushalt zunehmend. Saugroboter, Haushalts-Apps undSmart-Home-Technologien werden noch beliebter. Gleichzeitig werdenwieder verstärkt Putzhilfen engagiert - ganz smart mithilfe vonOnline-Plattformen. Zweitens: Als Gegengewicht zur Kopfarbeit, zurpermanenten Erreichbarkeit und Präsenz im virtuellen Raum wird dieHausarbeit zur heilsamen Tätigkeit. Drittens: Haushalt wird zunehmendMännersache und Gebrauchsgegenstände mehr und mehr zu Designobjekten.Hausarbeit wird delegiert: neue digitale Helfer und klassischeHaushaltshilfenDie Vielzahl an privaten und beruflichen Herausforderungen desAlltags führt vor allem zu dem Wunsch, die knapp bemessene Freizeitselbstbestimmt zu nutzen. Tätigkeiten wie Putzen, Abwaschen undAufräumen werden künftig häufiger digital delegiert. TechnologischeNeuentwicklungen wie Putzroboter oder Apps, mit denen man dieunterschiedlichen Aufgaben des Alltags unter den Personen einesHaushalts aufteilt und ausführt, kommen vermehrt zum Einsatz.Spielerische Elemente, wie digitale Belohnungen für ausgeführteTätigkeiten, sollen Haushaltsarbeit attraktiver machen und dazuführen, dass Streitigkeiten zur Organisation dieser Aufgabenabnehmen. Trotz dieser digitalen Unterstützung werden sich immer mehrMenschen für klassische Haushaltshilfen entscheiden.[...]Hinweis an die Redaktionen:Die gesamte Presseinformation, die Studie, eine Zusammenfassungder Studie und Bildmaterial stehen für Sie auf der Seitewww.ikw-zukunftsstudie.org bereit. Auf der Seite finden Sie auch allePresseunterlagen zur IKW-Zukunftsstudie "Das neue Schön".Pressekontakt:Karen KumposchtPublic Relations/Public Affairs ManagerinIndustrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V.Mainzer Landstraße 55, 60329 Frankfurt am MainT +49.69.2556-1331 / F +49.69.237631 / kkumposcht@ikw.org /www.ikw.orgOriginal-Content von: Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW), übermittelt durch news aktuell