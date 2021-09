IKO übernimmt Ross Roof Group

Toronto (ots/PRNewswire) - IKO, ein nordamerikanischer Pionier in der Herstellung von Produkten für Wohn- und Gewerbedächer, gab heute die Übernahme der Ross Roof Group (RRG) mit Sitz in Neuseeland bekannt.RRG ist ein Hersteller und Exporteur von steinbeschichteten Metalldachziegeln, der seit fast 80 Jahren als Familienunternehmen tätig ist. RRG wird sich den weltweiten Aktivitäten von IKO unter dem Namen RoofTile Group (RTG) anschließen und ist Teil der wachsenden Präsenz des Unternehmens in der Metalldachbranche."Die Ross Roof Group und ihre Mitarbeiter haben viele Gemeinsamkeiten mit unseren eigenen internationalen Aktivitäten. Sie ist in Familienbesitz und hat entsprechende Werte und hat ebenfalls eine lange Geschichte im Angebot von branchenführenden Qualitätsprodukten", sagt Hartley Koschitzky, Co-Chairman von IKO. "Wir freuen uns darauf, dass das RRG-Team zu unserem Unternehmen stößt und seine Kunden weiterhin mit den Produkten und Dienstleistungen bedient, die sie von einer so angesehenen Marke erwarten."Informationen zu IKOIKO ist weltweit führend in der Bedachungs- und Abdichtungs- und Dämmstoffindustrie für den privaten und gewerblichen Markt. Als vertikal integriertes Unternehmen betreibt IKO mehr als 35 Produktionsstätten in ganz Nordamerika, Europa und im Pazifik. IKO ist ein unabhängiger Betrieb im Familienbesitz, der 1951 gegründet wurde.Copyright ©2021 IKO. Alle Rechte vorbehalten. Für Anfragen von Medienvertretern oder Branchenanalysten besuchen Sie bitte unsere Website unter http://www.iko.com. Folgen Sie uns auf:Linkedin | Pinterest | Houzz | Youtube | SlideSharePressekontakt:Derek Fee, Manager - Corporate Communications, 300-1 Yorkdale Road, Toronto ON M6A 3A1, 1-416-780-5898, E-Mail: derek.fee@iko.comOriginal-Content von: IKO Industries, übermittelt durch news aktuell