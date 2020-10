IKO Europe in Exklusivgesprächen zur Übernahme des Geschäftsbereichs Abdichtungsbahnen von AXTER

Antwerpen, Belgien (ots/PRNewswire) - Französischer Hersteller von Abdichtungen vergrößert die Reichweite des Weltmarktführers in EuropaIKO, ein weltweit führender Hersteller von Dachdeckungsprodukten und Dämmstoffen für den privaten und gewerblichen Markt, hat heute bekannt gegeben, dass er eine Vereinbarung getroffen hat, in der er beabsichtigt, von der SMAC-Gruppe den Geschäftsbereich Abdichtungsbahnen von Axter zu übernehmen.Gegenwärtig läuft ein Informations- und Konsultationsprozess mit den relevanten Interessenvertretern, der abgeschlossen werden soll, bevor das Geschäft zum Abschluss gebracht werden kann."Der Kauf des Geschäftsbereich Abdichtungsbahnen von AXTER durch IKO wird die branchenführende Position von IKO im europäischen Abdichtungs- und Isolierungsgeschäft ergänzen und der wachsenden internationalen Präsenz von IKO einen führenden Akteur auf dem französischen Markt hinzufügen", erklärte Hartley Koschitzky, CEO der europäischen Aktivitäten von IKO. "Wir freuen uns über die Chance, die diese Übernahme für IKO sowohl in Frankreich als auch für unsere eigenen Möglichkeiten bietet, die Kompetenz und die Technologie von AXTER in unserer globalen Organisation zu nutzen.Über IKOSeit fast 70 Jahren ist IKO ein Pionier und Marktführer in der weltweiten Bedachungs- und verwandten Abdichtungs- und Dämmstoffindustrie für den privaten und gewerblichen Markt. Als Familienunternehmen, das sich seit vier Generationen in Familienbesitz befindet, bleibt IKO seinen Grundwerten Integrität und Leistung verpflichtet und bietet erstklassige Produkte, Dienstleistungen und Mehrwertdienste. IKO hat sich der Innovation verpflichtet und ist bestrebt, die sich ständig ändernden Anforderungen seiner Kunden zu erfüllen. Dieses Engagement, zusammen mit einer kontinuierlichen Investition in Technologie, lokale Beschaffung und vertikale Integration, ist überwältigend. Weitere Informationen über IKO und sein Komplettsortiment an Produktlösungen finden Sie unter www.iko.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2937497-1&h=2113447439&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2937497-1%26h%3D514968409%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.iko.com%252F%26a%3Dwww.iko.com&a=www.iko.com).Copyright ©2018 IKO. Alle Rechte vorbehalten. Für die Unterstützung von Medienvertretern oder Branchenanalysten besuchen Sie bitte unsere Website unter http://www.iko.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2937497-1&h=649074285&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2937497-1%26h%3D4245448562%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.iko.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.iko.com&a=http%3A%2F%2Fwww.iko.com).FolgenSie uns auf:lInkedin (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2937497-1&h=2713927245&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2937497-1%26h%3D4019246855%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fiko-industries%26a%3DlInkedin&a=lInkedin) | Pinterest (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2937497-1&h=83611793&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2937497-1%26h%3D1854810489%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pinterest.com%252Fikoroof%252F%26a%3DPinterest&a=Pinterest) | Houzz (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2937497-1&h=2740037974&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2937497-1%26h%3D1417520278%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.houzz.com%252Fpro%252Fiko-roofing%26a%3DHouzz&a=Houzz) | Youtube (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2937497-1&h=1007934729&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2937497-1%26h%3D1856376228%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fuser%252FIKORoof%26a%3DYoutube&a=Youtube) | SlideShare (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2937497-1&h=247898391&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2937497-1%26h%3D2251364128%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.slideshare.net%252FIKO_Roofing%26a%3DSlideShare&a=SlideShare)Derek Fee, Manager - Corporate Communications, IKO, 602-1 Yorkdale Road, Toronto ON, 1-416-780-5898, E-Mail: derek.fee@iko.comOriginal-Content von: IKO, übermittelt durch news aktuell