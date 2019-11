Berlin (ots) - Im Rahmen der gestrigen Preisverleihung des Otto HeinemannPreises hat der IKK e.V. das Netzwerk "LQG - Lebensqualität für Generationen"des Bayerischen Roten Kreuzes Kreisverband Kronach mit einem Sonderpreisausgezeichnet. Die Interessenvertretung der Innungskrankenkassen ehrt damit dieInitiative, die Betreuungsangebote für unterschiedliche Lebensphasenbedarfsorientiert vernetzt und in diesem Rahmen auch Unternehmen bzw. derenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine kompetente Anlaufstelle für Fragen rundum die pflegerische Betreuung von Angehörigen bietet. Dabei steht "LQG" für dieVernetzung von Partnern gerade in der ländlichen Struktur. Aktuell sind bei der"LQG" mehr als 20 unterschiedlichste Unternehmen eingebunden, wodurch rund11.000 Personen partizipieren können.Hans-Jürgen Müller, Vorstandsvorsitzender des IKK e.V., verwies in seinerLaudatio auf die große Bedeutung einer Vereinbarkeit von Pflege und Beruf geradefür kleinere Betriebe: "Die Innungskrankenkassen, die traditionell stark mit demHandwerk verbunden sind, wissen um deren besondere Herausforderungen imKrankheits- wie im Pflegefall." Gerade in Zeiten des spürbaren Fachkräftemangelskönnten es sich die Betriebe nicht leisten, dass pflegende Angehörige aus demErwerbsleben ausschieden und damit Fachwissen sowie Kompetenzen verloren gingen.Gerade in strukturschwachen Gegenden und bei kleinen Firmen sei aber schnell dieFahnenstange an Hilfsmöglichkeiten erreicht. Die Betroffenen hätten rasch mitzahlreichen Problemen zu kämpfen: Fehlende Kinderbetreuungsplätze, eine schwacheInfrastruktur oder die medizinische Unterversorgung. "Aus Sicht derInnungskrankenkassen ist der Aufbau einer Netzwerkstruktur ein wichtigerLösungsansatz", betont Müller. "Aus diesem Grunde freuen wir uns, die Initiative'Lebensqualität für Generationen' auszuzeichnen." Der Sonderpreis des IKK e.V.ist mit 1.000 Euro und einem Beratungsangebot zum Thema BetrieblichesGesundheitsmanagement und Pflege verbunden.IKK e.V.-Geschäftsführer Jürgen Hohnl ergänzt: "Mit der Vergabe einesSonderpreises zum Otto Heinemann Preis möchte die Interessenvertretung derInnungskrankenkassen auch kleinere Betriebe und Initiativen ermutigen, neueKonzepte anzudenken und umzusetzen!"Über den IKK e.V.:Der IKK e.V. ist die Interessenvertretung von Innungskrankenkassen aufBundesebene. Der Verein wurde 2008 gegründet mit dem Ziel, die Interessen seinerMitglieder und deren 5,2 Millionen Versicherten gegenüber allen wesentlichenBeteiligten des Gesundheitswesens zu vertreten. Dem IKK e.V. gehören die BIGdirekt gesund, die IKK Brandenburg und Berlin, die IKK classic, die IKK gesundplus, die IKK Nord sowie die IKK Südwest an.Pressekontakt:PressesprecherinIris KampfTel.: 030 202491-32Fax: 030 202491-50E-Mail: iris.kampf@ikkev.deOriginal-Content von: IKK e.V., übermittelt durch news aktuell