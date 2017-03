IKK e.V.: Vorschläge der Monopolkommission in Evaluierung des RSA einfließen lassen

Berlin (ots) - Der IKK e.V. schließt sich den Forderungen desjetzt vorgestellten Sondergutachtens der Monopolkommission zu "Standund Perspektiven des Wettbewerbs im DeutschenKrankenversicherungssystem" an, den Risikostrukturausgleich zukorrigieren. Die Experten regen eine "Weiterentwicklung des RSA an,um Wettbewerbsverzerrungen zu beheben".Nicht vorhandene Präventionsanreize sind "das zentralewettbewerbliche Problem" des Morbi-RSA, so die Experten derMonopolkommission. "Wir haben jetzt von namhaften Wissenschaftlernbestätigt, dass keine Anreize für Kassen bestehen, in präventiveVersorgung zu investieren", sagt Jürgen Hohnl, Geschäftsführer desIKK e.V. Hohnl: "Im Klartext heißt das: Kassen werden systematischfinanziell bestraft, wenn sie in Prävention investieren."Die Monopolkommission hat sich bei ihrer Expertise unter anderemauf ein im Frühjahr 2016 veröffentlichten Gutachten des IKK e.V. zuAnreizen für Prävention im Morbi-RSA gestützt. Für belastbareAussagen haben die Innungskrankenkassen anonymisierte Daten von rundsechs Millionen Versicherten aus dem Zeitraum von 2010 bis 2014 zurVerfügung gestellt. Ergebnis: Krankheitsdiagnosen wiegen mehr alsPräventionserfolge.Der IKK e.V. erhofft sich jetzt, dass die Ergebnisse derMonopolkommission zum RSA in die derzeitige Evaluierung des RSA durchden Wissenschaftlichen Beirat einfließen werden. "Wir setzen auf denVorsitzenden der Kommission Prof. Achim Wambach, Präsident des ZEWMannheim, der gleichzeitig auch Mitglied des WissenschaftlichenBeirates zur Evaluierung des RSA ist", so Hohnl.Über den IKK e.V.:Der IKK e.V. ist die Interessenvertretung der Innungskrankenkassenauf Bundesebene. Der Verein wurde 2008 gegründet mit dem Ziel, dieInteressen der Innungskrankenkassen und deren Versicherten undArbeitgebern gegenüber allen wesentlichen Beteiligten desGesundheitswesens zu vertreten. Dem IKK e.V. gehören die BIG direktgesund, die IKK Brandenburg und Berlin, die IKK classic, die IKKgesund plus, die IKK Nord sowie die IKK Südwest mit insgesamt mehrals fünf Millionen Versicherten an.Pressekontakt:Pressesprecherin Fina Geschonneck, Telefon 030-20249111, E-Mailfina.geschonneck@ikkev.deOriginal-Content von: IKK e.V., übermittelt durch news aktuell