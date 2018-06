IKK e.V.: Innungskrankenkassen lehnen Eingriff in die Finanzautonomie der Kassen ab

Berlin (ots) - Der IKK e.V. kritisiert im Vorfeld des geplantenKabinettbeschlusses des Versichertenentlastungsgesetzes (GKV-VEG) diedarin enthaltene "Abschmelzungsregelung". Diese Regelung sieht ab2020 die verpflichtende Absenkung des Zusatzbeitrags einer Kasse beiÜberschreiten der Höhe der Rücklagen um mehr als eine Monatsausgabevor.Hans Peter Wollseifer, Vorstandsvorsitzender des IKK e.V.,argumentiert: "Die im GKV-VEG vorgesehene Abschmelzungsregelung fürFinanzreserven greift unangemessen in die Wirtschaftsplanungen derKassen ein." Er befürchtet, dass die Vorgaben zurVermögensabschmelzung bereits im kommenden Jahr in zweierlei Hinsichtdrastisch wirksam werden: Zum einen werde ein Preiskampf unter dengesetzlichen Krankenkassen ausgelöst. "Das Ziel zukunftsorientierterGesundheitspolitik kann aber kein Preiskampf sein, sondern vielmehrder Wettbewerb um Qualität", fordert Wollseifer. Zum anderen würdendie Kassen stark in Leistungs- und Verwaltungsausgaben investieren,um Vermögen "klein zu rechnen". Dies werde dem System langfristigschaden und schlussendlich auf dem Rücken der Arbeitgeber undVersicherten ausgetragen werden, ist sich der Vorstandsvorsitzendesicher.Hans-Jürgen Müller, Vorstandsvorsitzender des IKK e.V., erklärt:"Der Eingriff des GKV-VEG in die Finanzplanungen der Kassen ist einmassiver Eingriff in die Autonomie der Selbstverwaltung. Die erstkürzlich wieder errungene Beitragssatzautonomie werde durch dieseRegelung erneut außer Kraft gesetzt". Des Weiteren kritisiert er,dass die Abschmelzung der Rücklagen in keinem sinnhaften Verhältniszu den geplanten Vorhaben des Bundesgesundheitsministers, etwa demeben vorgestellten Eckpunkteprogramm in der Pflege, stünde. Diesesund weitere Vorhaben würden ja im Wesentlichen durch die gesetzlichenKassen finanziert, denen aber gleichzeitig der Finanzspielraumbeschnitten werde. "Wenn die Bundesregierung weiterhin massiv in dieKompetenzen der Selbstverwaltung der Kassen eingreift und die Kassennur als Zahlmeister der Nation sieht, wird sie mit dem Widerstand derSelbstverwaltung rechnen müssen", so Müller.Begrüßenswert sei zwar, dass Politik die Notwendigkeit einerRSA-Reform erkannt habe, es fehle aber eine Übergangsregelung. BeideVorstandsvorsitzenden verweisen darauf, dass sich damit in diesem wieim nächsten Jahr die Wettbewerbsverzerrungen weiterhin verstärken undbestehende Marktkonzentrationen, etwa wie in Sachsen und Thüringen,vergrößern würden.Der IKK e.V. vertraut nun auf die Politik, dass in den kommendenLesungen des Gesetzentwurfs für ein GKV-VEG der unangemesseneEingriff in die Finanzautonomie der Kassen kritisch hinterfragt wird.Die Innungskrankenkassen verbinden das mit der Hoffnung, dass denKassen die finanzielle Autonomie erhalten bleibt und mit einerzügigen Reform des Morbi-RSA das GKV-System auf eine stabilefinanzielle Basis gestellt wird.Bis dahin, so fordert die Interessenvertretung derInnungskrankenkassen, sollte die Politik den Mut für eineÜbergangsregelung aufbringen, um die Unwuchten in der bisherigenFinanzausstattung der Kassen kurzfristig zu mindern. DieInnungskrankenkassen schlagen bis zum Inkrafttreten einer umfassendenMorbi-RSA-Reform eine Halbierung der Über- und Unterdeckungen imMorbi-RSA nach dem Vorbild der Zuweisungen für Krankengeldausgabenvor.Über den IKK e.V.:Der IKK e.V. ist die Interessenvertretung von Innungskrankenkassenauf Bundesebene. Der Verein wurde 2008 gegründet mit dem Ziel, dieInteressen seiner Mitglieder und deren mehr als fünf MillionenVersicherten gegenüber allen wesentlichen Beteiligten desGesundheitswesens zu vertreten. Dem IKK e.V. gehören die die BIGdirekt gesund, die IKK Brandenburg und Berlin, die IKK classic, dieIKK gesund plus, die IKK Nord sowie die IKK Südwest an.- Diese Pressemitteilung finden Sie auch im Internet unterwww.ikkev.de -Pressekontakt:Iris KampfPressesprecherin________________________IKK e.V.Hegelplatz 110117 BerlinTel.: +49 (0)30 202491-32Mobil: +49 (0) 170 910 91 03Fax: +49 (0)30 202491-50E-Mail: iris.kampf@ikkev.de_______________________Original-Content von: IKK e.V., übermittelt durch news aktuell