IKK e.V.: Griff in das GKV-Portemonnaie sichert noch lange keine nachhaltige Versorgungsverbesserung / IKK e.V. zieht ein Jahr nach Unterzeichnung des Koalitionsvertrags Bilanz

Berlin (ots) - Die im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD fürdie 19. Legislaturperiode vorgesehenen Gesetzesvorhaben in denBereichen Gesundheit, Arbeit und Soziales werden zu nichtunerheblichen Mehrbelastungen für die Beitrags- und Steuerzahlerführen. Wurden die finanziellen Aspekte für den BereichSozialversicherung im Koalitionsvertrag aber noch nicht näherbeziffert, verdeutlichen allein die in den Gesetzgebungsverfahrengeschätzten offiziellen Kosten nach und nach die Größe des Problems:Allein für den Bereich der paritätisch finanzierten Kranken- undPflegeversicherung belaufen sich die Mehrbelastungen bis zum Ende2021 bereits jetzt auf rund 15 Mrd. Euro. Völlig unkalkuliert sindzudem die Kosten, die über die Änderungsanträge entstehen, welcheaktuell en masse an die Gesetzgebung angehängt werden.Die Innungskrankenkassen beobachten die Kostenbelastungen aus denGesetzesvorhaben der Bundesregierung kritisch, auch wenn sieInvestitionen befürworten, die den Betragszahlern tatsächlich zu Gutekommen. So verweist die Interessenvertretung der Innungskrankenkassenetwa auf die Verbesserung der Pflegequalität durch dasPflegepersonal-Stärkungs-Gesetz (PpSG) sowie die geplantenVerbesserungen bezüglich der Terminsituation im Terminservice- undVersorgungsgesetz (TSVG)."Selbstverständlich werden wir für bessere Qualität Geld in dieHand nehmen. Aber wir wehren uns dagegen, das Geld unser Versichertenund Arbeitgeber nach dem Gießkannenprinzip auszuschütten", sagtHans-Jürgen Müller, Vorstandsvorsitzender des IKK e.V. "Darüberhinaus sind die permanenten Eingriffe in die Selbstverwaltung nichtakzeptabel." Zudem komme verschärfend hinzu, dass die Große Koalitionihre bereits in der letzten Legislaturperiode geübte Praxisfortsetzt, bestehende innerkoalitionäre Differenzen durchkostenintensive Entscheidungen zu befrieden."Dank der guten konjunkturellen Lage in Deutschland stehen diegesetzlichen Krankenkassen derzeit noch auf einem solidenfinanziellen Fundament", so die Einschätzung von Hans PeterWollseifer, Vorstandsvorsitzender des IKK e.V. "Doch dieser Spielraumist begrenzt." Der Vorstandsvorsitzende warnt: "Das in denKoalitionsverhandlungen gesteckte Ziel, die Sozialbeiträge in dieserLegislaturperiode nicht über 40 Prozent steigen zu lassen, wird durchdie Ausgabenpolitik der Bundesregierung gefährdet. DieseVerteuerungspolitik wird langfristig zu Lasten der Beitragszahler,also der Versicherten und Arbeitgeber, gehen", ist sich Wollseifersicher.IKK e.V.-Geschäftsführer Jürgen Hohnl fügt an: "Mit dem GKV-VEGwurde festgelegt, dass Krankenkassen mit hohen Rücklagen diese ab 1.Januar 2020 bis auf das Niveau einer Monatseinnahme abschmelzen undin den Gesundheitsfonds zurückführen müssen, sollte bis dahin derMorbi-RSA reformiert sein." Anstatt mit immer neuen Initiativen dieAusgaben zu erhöhen, sollte die Politik endlich die schon seitDezember 2018 zugesagten Eckpunkte der RSA-Reform herausbringen,fordert Hohnl.Über den IKK e.V.:Der IKK e.V. ist die Interessenvertretung von Innungskrankenkassenauf Bundesebene. Der Verein wurde 2008 gegründet mit dem Ziel, dieInteressen seiner Mitglieder und deren mehr als fünf MillionenVersicherten gegenüber allen wesentlichen Beteiligten desGesundheitswesens zu vertreten. Dem IKK e.V. gehören die BIG direktgesund, die IKK Brandenburg und Berlin, die IKK classic, die IKKgesund plus, die IKK Nord sowie die IKK Südwest an.- Diese Pressemitteilung finden Sie auch im Internet unterwww.ikkev.de -Pressekontakt:PressesprecherinIris KampfTel.: 030 202491-32Fax: 030 202491-50E-Mail: Iris.Kampf@ikkev.deOriginal-Content von: IKK e.V., übermittelt durch news aktuell