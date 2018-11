IKK e.V.: Für eine starke Selbstverwaltung und Sozialpartnerschaft in der GKV

Berlin (ots) - Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) brauchteine starke und intensiv gelebte Sozialpartnerschaft in derSelbstverwaltung. Dies betonen die Innungskrankenkassen anlässlichdes heutigen 100-jährigen Jubiläums der Tarifautonomie und desSozialpaktes. Am 15. November 1918 begründete die Unterzeichnung desStinnes-Legien-Abkommens die Sozialpartnerschaft zwischenGewerkschaften und Arbeitgebern."Bei den Innungskrankenkassen als unternehmensnaheKrankenkassenart ist die paritätische Selbstverwaltung ausVersicherten- und Arbeitgebervertretern seit jeher gelebte Praxis.Sie ist Ausdruck einer funktionierenden, demokratisch legitimierteSozialpartnerschaft", stellt Hans-Jürgen Müller fest,Vorstandsvorsitzender des IKK e.V. und arbeitnehmerseitigerVerwaltungsratsvorsitzender der IKK gesund plus. Die sozialeSelbstverwaltung bilde die Basis, unterschiedlichen Interessenzwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern frei auszugleichen. "DieAufgaben werden gleichwohl immer schwieriger und die Anforderungenimmer höher", gibt Müller zu bedenken. Gleichzeitig greife auch derStaat immer stärker in dieses System ein. "Die Politik darf diegelebte Sozialpartnerschaft in der Selbstverwaltung aber nichtbeschneiden, andernfalls gerät dieses austarierte und hochkomplexeSystem in Schieflage", warnt der Vorstandsvorsitzende. Mit Sorgebetrachte man Bestrebungen, im Rahmen der Reform der Sozialwahlenbeispielsweise die Anforderungen an die Listenträger abzusenken."Listenträger dürfen nur Organisationen sein, die gesellschaftlichverankert sind. Reine Wahlvereine sind von der Wahl auszuschließen",erklärt Müller.Dass die Handlungsspielräume der Selbstverwaltung zunehmendbeschnitten werden, ärgert auch Hans Peter Wollseifer,Vorstandsvorsitzender des IKK e.V. und arbeitgeberseitigesVerwaltungsratsmitglied der IKK classic. "Höhepunkt ist dasmittlerweile in Kraft getretene GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetzund die darin deutliche Ausweitung der Aufsichtsbefugnisse desBundesgesundheitsministeriums." Wollseifer verweist darauf, dass dieSelbstverwaltung auch gerade in der Krankenversicherung ein hohes Gutsei: Diese gelte es zu stärken, da von ihr nicht nur dieGesundheitsversorgung, sondern schlussendlich auch die Stabilität desSozialsystems abhänge. "Wenn Richtlinien- und Satzungskompetenz unterVorbehalt aufsichtsrechtlicher und politischer Erwägungen gestelltwerden, wird das der Selbstverwaltung zugrundeliegendeSubsidiaritätsprinzip ausgehöhlt. Die seit längerer Zeitfortschreitende Einschränkung von Handlungsspielräumen über allebundesweiten Körperschaften kann aus Sicht der Innungskrankenkassennicht die Antwort auf die zukünftigen Herausforderungen in dergesetzlichen Krankenversicherung sein", so Wollseifer.Über den IKK e.V.:Der IKK e.V. ist die Interessenvertretung von Innungskrankenkassenauf Bundesebene. Der Verein wurde 2008 gegründet mit dem Ziel, dieInteressen seiner Mitglieder und deren mehr als fünf MillionenVersicherten gegenüber allen wesentlichen Beteiligten desGesundheitswesens zu vertreten. Dem IKK e.V. gehören die die BIGdirekt gesund, die IKK Brandenburg und Berlin, die IKK classic, dieIKK gesund plus, die IKK Nord sowie die IKK Südwest an.Pressekontakt:PressesprecherinIris KampfTel.: 030 202491-32Fax: 030 202491-50E-Mail: iris.kampf@ikkev.deOriginal-Content von: IKK e.V., übermittelt durch news aktuell