IKK e.V.: Faire-Kassenwahl-Gesetz reformiert weit mehr als den RSA

Berlin (ots) - Jürgen Hohnl, Geschäftsführer IKK e.V., zumReferentenentwurfs eines "Gesetz für eine faire Kassenwahl in derGKV" ("Faire-Kassenwahl-Gesetz"):"Die Innungskrankenkassen begrüßen, dass dasBundesgesundheitsministerium (BMG) nun endlich einenReferentenentwurf mit wichtigen Punkten zur Morbi-RSA-Reformvorgelegt hat. Bei einer ersten Sichtung der Vorschläge sind folgendevier Änderungen zum Finanzausgleich aus Sicht derInnungskrankenkassen gravierend:Der Referentenentwurf sieht die Einführung einesKrankheits-Vollmodells vor. Dies lehnen die Innungskrankenkassenentschieden ab. Ein Vollmodell erhöht die Manipulationsanfälligkeitdes Ausgleichs. Damit konterkariert das BMG seine zahlreichen undgrundsätzlich positiv zu bewertenden Ansätze zur Absenkung derManipulationsgefahr. Die Krankheitsauswahl sollte auf schwerwiegendeKrankheiten beschränkt werden, um Manipulationen zu verringern undstattdessen Anreize zur Prävention zu setzen!Die von den Innungskrankenkassen seit langem gefordertenPräventionsanreize werden im aktuellen Entwurf nur halbherzigangepackt: Die lediglich auf die Sekundärprävention bezogenVorschläge bedeuten in erster Linie ein mehr an Bürokratie.Die Einführung einer Regionalkomponente ist mit Blick auf die inden Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats des BVA diskutiertenWeiterentwicklungsoptionen des Morbi-RSA konsequent. Die genanntenZiele, Marktkonzentrationsprozessen vorzubeugen,Wirtschaftlichkeitsanreize zu erhalten und keine Fehlanreize imHinblick auf die Verstetigung von Über- und Unterversorgung zusetzen, werden von den Innungskrankenkassen unterstützt.Erfreulich ist, dass der Referentenentwurf einen Risikopool fürbesonders aufwändige Leistungsfälle vorsieht. Einen vorgelagertenAusgleich von 80 Prozent der Leistungsausgaben oberhalb von 100.000Euro erachten wir für sinnvoll.Die Regelungen zur Fortentwicklung des Organisationsrechts derKrankenkassen sind differenziert zu betrachten:Grundsätzlich sehen wir den Weg der bundesweiten Öffnung allerKrankenkassen als konsequent an. Die fehlende einheitlicheAufsichtspraxis und die Sonderstellung der Ortskrankenkassen ist einHemmnis für einen fairen Wettbewerb. Bei aller Euphorie darf abernicht aus den Augen verloren werden, dass ein Wettbewerb auchAnbietervielfalt voraussetzt. Die Innungskrankenkassen setzen sichexplizit für ein gegliedertes, regionales Krankenkassensystem ein.Ungläubig nehmen wir die Änderungsvorschläge der Erneuerung derStrukturen des GKV-Spitzenverbandes zur Kenntnis. Nachdem derMinister im Verwaltungsrat des GKV-SV vergangene Woche noch das hoheLied der sozialen Selbstverwaltung gesungen hat, schafft er nun ebenjene mit nur einem Federstrich ab. Mit dem Argument, die Anbindung andas operative Geschäft der Mitgliedskassen durch hauptamtlicheKassenvorstände im Verwaltungsrat des GKV-SV zu unterstützen, schafftdas BMG die politische Klammer der Sozialpartner ab."Über den IKK e.V.:Der IKK e.V. ist die Interessenvertretung von Innungskrankenkassenauf Bundesebene. Der Verein wurde 2008 gegründet mit dem Ziel, dieInteressen seiner Mitglieder und deren mehr als fünf MillionenVersicherten gegenüber allen wesentlichen Beteiligten desGesundheitswesens zu vertreten. Dem IKK e.V. gehören die BIG direktgesund, die IKK Brandenburg und Berlin, die IKK classic, die IKKgesund plus, die IKK Nord sowie die IKK Südwest an.- Diese Pressemitteilung finden Sie auch im Internet unterwww.ikkev.de -Pressekontakt:Iris KampfPressesprecherinIKK e.V.Hegelplatz 110117 BerlinTel.: +49 (0)30 202491-32Mobil: +49 (0) 170 910 91 03Fax: +49 (0)30 202491-50E-Mail: iris.kampf@ikkev.de_______________________Original-Content von: IKK e.V., übermittelt durch news aktuell