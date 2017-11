Dresden/München (ots) - "DIE RAKUNS" erweitern ihren Radius -erfolgreiches Präventionsprogramm geht in die nächste Runde: Die"Comic-Waschbären vom gesunden Klassenzimmer" besuchen jetzt auchSchüler in den 3. und 4. Klassen.Ab sofort können auch Schülerinnen und Schüler der 3. und 4.Klassen am Präventionsprogramm "DIE RAKUNS - Das gesundeKlassenzimmer" teilnehmen. Das Angebot von IKK classic und StiftungKindergesundheit wurde um ein Materialpaket für die älterenGrundschüler erweitert. Bereits seit dem letzten Schuljahr gibt esdas Programm für die 1. und 2. Klassen. Bisher konnten bundesweitmehr als 90.000 Kinder in rund 3.750 Klassen erreicht werden.Ziel des Programms ist es, die Gesundheits- und Handlungskompetenzder Kinder zu stärken. In verschiedenen Unterrichtsmodulen werdenwichtige Gesundheitsbotschaften kindgerecht präsentiert. DieComic-Waschbären "DIE RAKUNS" und ihre Clique vermitteln den Schülerndabei spielerisch, wie wichtig beispielsweise ausreichende Bewegungund eine ausgewogene Ernährung sind.Die Kleinen können die erarbeiteten Themen durch Comics,pädagogische Spiele und Experimente vertiefen. Anhand von Versuchenlernen sie so zum Beispiel mit einer UV-Uhr, wie unverzichtbarSonnenschutz für den Hautschutz ist oder mit selbst angelegtenBakterienkulturen, warum Händewaschen vor einer Vielzahl von Keimenschützen kann. Ein Modul zur Medienkompetenz führt die älterenGrundschüler an einen sicheren Umgang mit Internet, Smartphone undComputerspielen heran."'Gesund aufwachsen' ist ein wichtiges Gesundheitsziel, das imjüngst verabschiedeten Präventionsgesetz nochmals bekräftigt wurde.Das Programm "DIE RAKUNS" setzt diese Absicht beispielhaft um undschafft Grundlagen dafür, eine gesunde Lebensweise in der kindlichenLebenswelt nachhaltig und wirkungsvoll zu verankern", sagt GeorgHensel, Leiter Geschäftsbereich Gesundheitsförderung und Präventionder IKK classic."Die im letzten Schuljahr schon erreichte hohe Teilnehmerzahl undviele begeisterte Rückmeldungen zeigen uns, dass wir mit den "RAKUNS"den richtigen Zugang gefunden haben", freut sich Prof. BertholdKoletzko, Vorsitzender der Stiftung Kindergesundheit und berichtetvon der sehr positiven Resonanz der Lehrkräfte: "Bei dendurchgeführten Versuchen gab es viele Aha-Effekte, die sehr wirksamWissen und Verhalten verändern."Zur Umsetzung des Programms im Unterricht bekommen Lehrkräftekostenfrei umfassende und abwechslungsreiche Unterrichtsmaterialiensowie einen Leitfaden an die Hand. Interessierte Schulen können dieMaterialien für die Klassen 1/2 und 3/4 auf der Programmhomepagewww.rakuns.de bestellen.Über die Stiftung KindergesundheitDie Stiftung Kindergesundheit engagiert sich seit 1997 aktiv fürein gesundes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. Stifter undVorstandsvorsitzender Univ.-Prof. Dr. Berthold Koletzko und sein Teaminformieren die Öffentlichkeit zu wichtigen Gesundheitsfragen underarbeiten in Kooperation mit Kompetenzpartnern und anerkanntenSpezialisten Präventionsmaßnahmen, welche alle Alters- undLebensbereiche vom Säugling bis zum Jugendlichen umfassen. Darüberhinaus fördert die Stiftung den fachlichen Austausch von Ärzten undWissenschaftlern und liefert Expertise auf dem Gebiet derpädiatrischen Prävention.Die Stiftung wurde für gleich drei Präventionsprojekte von "inform - Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehrBewegung" des Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaftausgezeichnet und ist Partner des Bündnisses für Prävention.Weitere Informationen über die Stiftung finden Sie unter:www.kindergesundheit.deÜber die IKK classicDie IKK classic ist mit rund 3,3 Millionen Versicherten dasführende Unternehmen der handwerklichen Krankenversicherung und dieNummer 6 der Krankenkassen in Deutschland. Die Kasse hat rund 7.000Beschäftigte an 200 Standorten im Bundesgebiet. Ihr Haushaltsvolumenbeträgt mehr als 10 Milliarden Euro.Mehr Informationen über die IKK classic finden Sie unter:www.ikk-classic.dePressekontakt:Stiftung KindergesundheitTel.: 089 4400-5-7768E-Mail: info@kindergesundheit.deIKK classicMichael FörstermannTel.: 0351 4292-12500E-Mail: michael.foerstermann@ikk-classic.deOriginal-Content von: IKK classic, übermittelt durch news aktuell