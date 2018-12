IKK classic senkt Zusatzbeitrag

Dresden (ots) - Ab Mai 0,2 Prozentpunkte wenigerAufwendungen für medizinische Versorgung wachsen 2019 auf über 10Milliarden EuroDie IKK classic senkt ihren Zusatzbeitragssatz ab 1. Mai 2019 um0,2 Prozentpunkte auf dann 1,0 Prozent. Das beschloss derVerwaltungsrat heute in Dresden. Damit reduziert die IKK classic zumzweiten Mal in kurzer Frist ihren Zusatzbeitrag: Schon zum 1. Mai2018 hatte sie diesen in gleichem Umfang gesenkt.Das Jahr 2017 hat die größte IKK bei Gesamtausgaben von rund 10Milliarden Euro mit einem Plus von 234 Millionen Euro abgeschlossen.Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit einem Überschussvon gut 89 Millionen Euro. Betriebsmittel und Rücklagen betragengegenwärtig rund 1,1 Milliarden Euro und liegen damit leicht über demUmfang einer Monatsausgabe.Entlastung mit Augenmaß"Die erneute Beitragsanpassung entlastet Versicherte undArbeitgeber gleichermaßen. Sie erfolgt auf Grundlage einer solidenfinanziellen Entwicklung und wurde mit Augenmaß getroffen. Dieaktuelle Gesetzgebung wird in den kommenden Jahren erheblicheMehrbelastungen für die Krankenkassen zur Folge haben. Für diese giltes Vorsorge zu treffen", erklärt Frank Hippler, Vorstandsvorsitzenderder IKK classic.Deutliche Mehrausgaben für VersorgungDer jetzt verabschiedete Haushaltsplan der Kasse sieht für 2019einen Anstieg der Leistungsausgaben um gut 5 Prozent auf 3.171,58Euro pro Versicherten und insgesamt rund 10 Milliarden Euro vor.Davon entfallen rund 3,4 Milliarden Euro auf den Krankenhaussektor(1.067,04 Euro pro Kopf; +4,59 Prozent); für Arznei- undVerbandmittel erwartet die Kasse Ausgaben in Höhe von rund 1,7Milliarden Euro (542,38 Euro pro Kopf; +4,27 Prozent) und für dieärztliche Behandlung rund 1,6 Milliarden Euro (518,61 Euro pro Kopf;+3,8 Prozent).Im kommenden Jahr wird die Kasse ihr Versorgungsangebot erweitern.Unter anderem wird sie ein ganzheitlich angelegtesVersorgungsprogramm für Diabetiker starten. Dieses nimmtunterschiedliche Zielgruppen wie beispielsweise betroffeneJugendliche und ihr Umfeld, Handwerker, Diabetiker mitFolgeerkrankungen oder neu diagnostizierte Diabetiker in den Blickund bietet diesen zielgenaue digitale und analogeUnterstützungsmaßnahmen.Kritik an einseitiger Belastung der GKV-Beitragszahler undfehljustiertem FinanzausgleichKritik übte der Verwaltungsrat an der einseitigen Belastung derGKV-Beitragszahler durch die gegenwärtige Gesetzgebung, etwa bei dervorgesehenen Finanzierung von 13.000 neuen Pflegestellenausschließlich durch die gesetzlichen Krankenkassen. Demgegenüberseien versprochene Entlastungen wie die Einführung kostendeckenderBeiträge für gesetzlich krankenversicherte ALG II-Empfänger bislangnur Ankündigungen geblieben. Zugleich mahnte der VerwaltungsratStrukturreformen des Krankenhaussektors an, da diese eineentscheidende Voraussetzung für mehr Qualität und besserePflege-Infrastruktur in der klinischen Versorgung seien.Unverminderten Reformbedarf sieht die Selbstverwaltung der IKKclassic beim Finanzausgleich zwischen den Krankenkassen. Dergegenwärtige Morbi-RSA ist fehljustiert und führt zu einer eklatantenWettbewerbsverzerrung. Durch ihn erhalten einige Kassen seit Jahrenmehr Geld, als sie für die Versorgung ihrer Versicherten benötigen,und können so unverdient riesige Vermögen anhäufen, während diemeisten anderen Kassen keine kostendeckenden Zuweisungen aus demGesundheitsfonds beziehen und es dadurch im Wettbewerb deutlichschwerer haben.Die IKK classic ist mit mehr als drei Millionen Versicherten dasführende Unternehmen der handwerklichen Krankenversicherung und eineder großen Krankenkassen in Deutschland. Die Kasse hat rund 7.000Beschäftigte an 200 Standorten im Bundesgebiet. Ihr Haushaltsvolumenbeträgt rund 10 Milliarden Euro.Pressekontakt:Michael FörstermannPressesprecherTelefon: 0351 4292-105511E-Mail: michael.foerstermann@ikk-classic.deOriginal-Content von: IKK classic, übermittelt durch news aktuell