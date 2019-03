IKK classic für mehr Frauen in der Selbstverwaltung

Finanztrends Video zu



München (ots) - Mehr als die Hälfte der Beschäftigten imGesundheitswesen sind Frauen, in den Spitzengremien ist verstärkteweibliche Kompetenz deshalb ausdrücklich gefragt. Das unterstrichFrank Hippler, Vorstandsvorsitzender der IKK classic, auf derInternationalen Handwerksmesse IHM."Wir brauchen mehr weibliche Stimmen in den Gremien desGesundheitswesens", sagte Frank Hippler am Freitag in München. Geradeim Handwerk sei das Engagement von Frauen traditionell starkausgeprägt, beispielsweise an der Schnittstelle zwischen Betrieb undhandwerklicher Krankenkasse oder im BetrieblichenGesundheitsmanagement. "Ich möchte all diese kompetenten undtatkräftigen Managerinnen im Handwerk ausdrücklich dazu einladen,auch in der Selbstverwaltung der IKK classic eine noch aktivere Rollezu übernehmen", so Hippler.Der Vorstandvorsitzende der größten deutschen Innungskrankenkasseäußerte sich anlässlich der Fachtagung des Bundesverbands derUnternehmerFrauen im Handwerk (UFH), die heute im Rahmen der IHMstattfand. Die Veranstaltung, an der auch Bundeskanzlerin AngelaMerkel teilnahm, stand in diesem Jahr unter dem Motto "Frauen imHandwerk - Zukunft gestalten".Im Vorfeld der Fachtagung hatte sich auch Hans Peter Wollseifer,Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, für mehrFrauen in den Leitungsgremien des Handwerks ausgesprochen.Die IKK classic ist mit mehr als drei Millionen Versicherten dasführende Unternehmen der handwerklichen Krankenversicherung und eineder großen Krankenkassen in Deutschland. Die Kasse hat rund 6500Beschäftigte an 180 Standorten im Bundesgebiet. Ihr Haushaltsvolumenbeträgt rund 10 Milliarden Euro. Mehr Informationen unter:report.ikk-classic.de/Pressekontakt:Michael FörstermannPressesprecherTelefon: 0351 4292-105511E-Mail: michael.foerstermann@ikk-classic.deOriginal-Content von: IKK classic, übermittelt durch news aktuell