IKK classic bietet schnelle, medizinische Zweitmeinung bei orthopädischen Operationen

Dresden (ots) - Die Versicherten der IKK classic können ab sofortkostenlos eine unabhängige ärztliche Zweitmeinung bei orthopädischenEingriffen einholen. Das freiwillige Angebot gilt für alle geplantenOperationen an Rücken, Schulter, Hüfte, Knie, Hand oder Fuß. "InDeutschland ist die Anzahl der medizinisch nicht notwendigenOperationen gerade im Bereich der Orthopädie sehr hoch. Deshalbwollen wir unseren Versicherten hier die Möglichkeit geben, Chancenund Risiken unabhängig überprüfen zu lassen", sagt Daniela Kofferath,Projektleitung Versorgungsmanagement bei der IKK classic.Bei dem neuen Angebot arbeitet die IKK classic mit denZweitmeinungsspezialisten der Medexo GmbH aus Berlin zusammen. Rätein Arzt einem Versicherten zu einer Operation, kann dieser dieErstdiagnose den unabhängigen Medizinern vorlegen. Dafür füllt derPatient einen Fragebogen aus und schickt diesen zusammen mit seinenmedizinischen Unterlagen wie etwa Röntgenbildern oder Arztberichtenan Medexo - entweder online über ein Internetportal oder auch per Faxoder Post. Binnen zehn Werktagen bekommt er dann einallgemeinverständliches Gutachten zugeschickt, das die ersteärztliche Empfehlung entweder bestätigt oder Alternativen vorschlägt.Die Entscheidung für die endgültige Behandlungsmethode trifft dannnatürlich der Patient.Weitere Informationen sowie den Link zum Patientenportal findenSie hier: www.ikk-classic.de.Die IKK classic ist mit mehr als 3,2 Millionen Versicherten dasführende Unternehmen der handwerklichen Krankenversicherung und eineder großen Krankenkassen in Deutschland. Die IKK classic hat rund7000 Beschäftigte an mehr als 200 Standorten und ein Haushaltsvolumenvon über 10 Milliarden Euro.