IKK classic: Plus von 24,5 Millionen bei Leistungsausgaben von 9,5 Milliarden / Vier Forderungen für eine Reform des Krankenkassen-Finanzausgleichs

Berlin (ots) - Die IKK classic hat das Jahr 2016 mit einem Plusvon rund 24,5 Millionen Euro abgeschlossen und damit ein günstigeresFinanzergebnis erzielt als das IKK-System insgesamt (- 33 MillionenEuro). Das teilt die Kasse bei ihrer heutigen Verwaltungsratssitzungin Berlin mit.Für die Krankenhausbehandlung ihrer Versicherten wandteDeutschlands größte Innungskrankenkasse rund 3,3 Milliarden Euro auf,das sind pro Kopf 4,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Ausgaben fürdie ambulante ärztliche Behandlung stiegen je Versicherten um 4Prozent auf insgesamt rund 1,6 Milliarden Euro, für Arzneimittel um4,7 Prozent auf rund 1,7 Milliarden Euro. Einen Ausgabensprung von9,3 Prozent verzeichnete die Kasse bei Heil- und Hilfsmitteln, dieinsgesamt mit rund 628 Millionen Euro zu Buche schlugen. Dagegenblieb die Entwicklung beim Krankengeld (640 Millionen Euro) mit einemPro-Kopf-Anstieg um 2,6 Prozent moderat.Insgesamt wuchsen die Leistungsausgaben bei der IKK classic imvergangenen Jahr um 5 Prozent auf rund 9,5 Milliarden Euro. DieNetto-Verwaltungskosten stiegen mit 1,7 Prozent geringer als beimDurchschnitt aller Krankenkassen (+ 4,5 Prozent).Kritik am intransparenten FinanzausgleichKritisch bewertete der Verwaltungsrat den gegenwärtigenFinanzausgleich in der GKV. Der Blick auf die aktuellenFinanzergebnisse der einzelnen Kassenarten zeigt nach den Worten desVerwaltungsratsvorsitzenden Matthias Triemer eine krasseBedarfsüberdeckung zu Gunsten einer einzelnen Kassenart. Diesdokumentiere einmal mehr den akuten Reformbedarf beimMorbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA), den diePolitik nunmehr energisch in Angriff nehmen müsse."Überkomplexe Ausgleichssysteme wie der Morbi-RSA sindwettbewerbsfeindlich. Sie begünstigen die Untugend, wirtschaftlichenErfolg nicht durch kundengerechtes Handeln, sondern durch Lobbyismusanzustreben", erklärt Frank Hippler, Vorstand der IKK classic.Je intransparenter der Verteilmechanismus, desto anfälliger sei erzudem für Manipulationen, wie sie jüngst etliche Kassen eingestandenhätten."Als Konsequenz dieser Geständnisse muss der Ausgleich endlichvereinfacht und mit einer soliden Datenbasis versehen werden", soHippler.Insbesondere Volkskrankheiten, die alle der Prävention bestenszugänglich seien, dürften im künftigen Ausgleich keine Rolle mehrspielen."Wenn - wie jetzt - alle Kostenfolgen mangelnder Vorsorgeausgeglichen werden, schwindet jeder Anreiz, in Prävention zuinvestieren", erklärt Hippler. "Aktuell werden Krankenkassen, dieerfolgreich Prävention betreiben, vom Morbi-RSA durch finanzielleNachteile abgestraft."Vier Forderungen an die PolitikDie IKK classic stellt daher an die Politik vier Forderungen fürdie anstehende Reform des Morbi-RSA:- Eine Ausweitung des ohnehin schon intransparenten RSA-Systemsauf noch mehr (oder gar alle) Krankheiten darf es nicht geben.- Der Morbi-RSA muss vielmehr vereinfacht und der Ausgleich derKosten (statt wie bisher auf achtzig) nur noch auf wenige teureKrankheiten beschränkt werden.- Volkskrankheiten, gegen die Prävention hilft, dürfen bei dieserKrankheitsauswahl keine Berücksichtigung mehr finden.- Für ambulante ärztliche Diagnosen müssen Kodier-Richtlinieneingeführt werden, wie sie schon im stationären Sektor bestehen.Nur so sind Manipulationen bei den Krankheits-Kodierungenauszuschließen, auf denen die Geldzuweisungen an dieKrankenkassen basieren."Diese Maßnahmen werden dazu beitragen, den künftigen Morbi-RSAmanipulationssicher, zielgenauer und präventionsfreundlicher zugestalten und damit wesentlichen Mängeln des gegenwärtigen Systemsabhelfen", erklärt Ulrich Hannemann, Verwaltungsratsvorsitzender derIKK classic.Die IKK classic ist mit rund 3,3 Millionen Versicherten dasführende Unternehmen der handwerklichen Krankenversicherung und dieNummer 6 der Krankenkassen in Deutschland. Die Kasse hat rund 7.000Beschäftigte an über 200 Standorten im Bundesgebiet. IhrHaushaltsvolumen beträgt mehr als 10 Milliarden Euro.