Berlin (ots) - Die IKK classic hat das Jahr 2017 mit einem gutenFinanzergebnis abgeschlossen. Das teilte der Verwaltungsrat aufseiner heutigen Sitzung in Berlin mit. Bei Ausgaben von fast 10Milliarden Euro erzielte die Kasse im vergangenen Jahr einenÜberschuss von rund 240 Millionen Euro."Wir beteiligen unsere Versicherten schon seit dem 1. Mai an dergünstigen Entwicklung", erklärt Verwaltungsratsvorsitzender BertRömer. "Bereits vor zwei Monaten hat die IKK classic ihrenZusatzbeitragssatz um 0,2 Prozentpunkte gesenkt - ohne dass es dafüreiner Aufforderung aus der Politik bedurfte."In der zweiten Jahreshälfte wird die größte IKK die Angebote fürihre Kunden erweitern. Zu den Mehrleistungen zählen zusätzlicheKinder- und Jugenduntersuchungen (U 10, U 11 und J 2) ab 1. Augustund ein umfangreicheres Bonusprogramm, das unter anderem Zuschüsse zuGesundheitsleistungen bis zu 150 Euro im Jahr vorsieht. Zudem wirddie Kasse künftig auch HPV-Impfungen für Jungen übernehmen und ihrenVersicherten ab Herbst eine elektronische Gesundheitsakte ("Vivy")zur Verfügung stellen.Absage an unfairen Wettbewerb: Kein Vermögensabbau ohneLeitplankenMassive Kritik äußerte der Verwaltungsrat an den Vorgaben zumVermögensabbau bei Krankenkassen im geplanten"GKV-Versichertenentlastungsgesetz" (GKV-VEG)."Die Reduzierung hoher Überschüsse bei einzelnen Kassen ist zwarrichtig", betont Verwaltungsratsvorsitzender Stefan Füll. "Der imGesetzentwurf dafür vorgezeichnete Weg führt aber in die Irre. Derungleiche Wettbewerb in der GKV wird dadurch nicht beseitigt, sondernnoch auf die Spitze getrieben."Der Entwurf sieht vor, dass Kassen, deren Finanzreserven eineMonatsausgabe übersteigen, diese Überschüsse ab 2020 innerhalb vondrei Jahren abbauen müssen.Die Umsetzung dieser Regelung birgt nach Fülls Worten die Gefahr,zu dramatischen Verwerfungen der Kassenlandschaft zu führen."Der fehljustierte Finanzausgleich wirkt schon lange destruktiv",erläutert Bert Römer. Einige Kassen erhalten seit Jahren mehr Geldaus dem Gesundheitsfonds, als sie zur Ausgabendeckung brauchen. Siekönnen dadurch Vermögen anhäufen, müssen keine oder nur geringeZusatzbeiträge erheben und bauen so einen unberechtigtenWettbewerbsvorteil immer weiter aus."Ohne flankierende Maßnahmen wäre die gesetzlich geforderteVermögensabschmelzung eine Aufforderung an diese privilegiertenKassen, ihren unverdienten Vorteil künftig drei Jahre lang zu Lastenihrer Mitbewerber auszuspielen", betont Römer. "Die Folge wäre einharter, unfairer Preiskampf mit wahrscheinlich ruinösen Folgen."Dabei gäbe es genügend Baustellen und Innovationsbedarf in dergesetzlichen Krankenversicherung, um die vorhandenenFinanzüberschüsse nachhaltig einzusetzen. Diese stattdessen in einemPreiswettbewerb zu verbrennen, könne aus Sicht der Selbstverwaltungkeine Option einer verantwortlichen Gesundheitspolitik sein.Appell an Politik: Wettbewerbsverzerrung kurzfristig abmildern"Wir appellieren daher an Politik und Gesetzgebung, Preiskämpfe inder GKV abzuwenden und stattdessen bessere Grundlagen für einenQualitätswettbewerb zwischen den Krankenkassen zu schaffen", fordernRömer und Füll.Als Zwischenlösung bis zu einer grundlegenden Reform des Morbi-RSAschlägt die IKK classic eine Ergänzung des Finanzausgleichs analogzur schon jetzt geübten Praxis bei den Krankengeld-Ausgaben vor.Danach würden künftig alle den realen Finanzbedarf einer Kasseübersteigenden Zuweisungen um die Hälfte gekürzt und der gekürzteBetrag wieder der Gemeinschaft aller Kassen zugeführt.Die IKK classic ist mit mehr als drei Millionen Versicherten dasführende Unternehmen der handwerklichen Krankenversicherung und eineder großen Krankenkassen in Deutschland. Die Kasse hat rund 7.000Beschäftigte an 200 Standorten im Bundesgebiet. Ihr Haushaltsvolumenbeträgt rund 10 Milliarden Euro.Pressekontakt:Michael FörstermannPressesprecherTelefon: 0351 4292-105511E-Mail: michael.foerstermann@ikk-classic.deOriginal-Content von: IKK classic, übermittelt durch news aktuell