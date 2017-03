IKEA wird digital: Smart-Lighting Kollektion kommt mit der TRÅDFRI App

Hofheim-Wallau (ots) -IKEA unternimmt den nächsten Schritt im Bereich "cleveres Zuhause"und führt im April das erste komplett digitale Produkt ein. Mithilfeder TRÅDFRI App wird die Beleuchtung zu Hause über das Smartphoneoder Tablet nach individuellen Vorlieben gesteuert. Die App ist Teilder neuen Smart-Lighting-Kollektion. Dazu gehören Lösungen zumDimmen, Hin- und Herschalten zwischen warmem und kaltem Licht, eineFernbedienung sowie die Möglichkeit persönlicherBeleuchtungsgestaltung.Durch die neuen cleveren Beleuchtungslösungen von IKEA lässt sichdie Beleuchtung zukünftig an die jeweilige Aktivität anpassen unddamit die gewünschte Atmosphäre schaffen. Die Technologie ist schonseit ein paar Jahren auf dem Markt, IKEA macht sie für die vielenMenschen zugänglich.Über Besuche bei Kunden Zuhause und Umfragen identifizierte IKEAzwei Herausforderungen, die es zu lösen galt, um smarte Beleuchtungfür viele Haushalte zu ermöglichen:"Bei unseren Nachforschungen stellten wir fest, dass dievorhandene Technologie als zu teuer und kompliziert wahrgenommenwird. Also setzten wir uns daran, unsere Smart-Lighting-Produkteleicht verständlich und erschwinglich zu machen", erklärt BjörnBlock, Business Leader für IKEA Home Smart.Eine erste Auswahl an Smart-Lighting-Produkten gibt es bereits aufvier Märkten seit Oktober 2016 zu kaufen, dies sind z. B. LED-Lampen,LED-Lichtpaneele und LED-Türen. Hinzu kommen nun eine Reihe von neuenProdukten wie kabellose Dimmer, ein Bewegungsmelder, ein Gateway unddie TRÅDFRI App. Ab April wird die gesamte Smart-Lighting-Kollektionin allen IKEA Einrichtungshäusern in Europa und Nordamerikaerhältlich sein.IKEA Smart Lighting ist eine "Plug and Play-Lösung, d. h. dasskeine Festinstallation oder das Hinzuziehen eines Fachmanns notwendigist. Die Glühlampen werden lediglich durch TRÅDFRI LED-Lampenersetzt. Mithilfe des Gateways und der TRÅDFRI App kann dieBeleuchtung dann selbst gestaltet werden."Mithilfe der App kann man z. B. ein Licht für frühmorgenseinstellen, ein weiteres für den späten Abend und ein drittes zumKochen und Arbeiten. Wie bei unseren anderen Smart-Lighting-Produktenwar es uns wichtig, die App so leicht verständlich und handhabbar wiemöglich zu machen", so Björn Block.Es ist der zweite Schritt von IKEA mit Home Smart Produkten. 2015wurden erstmals Produkte zum kabellosen Laden eingeführt. IKEA siehtein großes Potenzial im Bereich "cleveres Zuhause". In den folgendenJahren werden weitere Produkte auf den Markt kommen, durch die Kundenihre Home-Smart-Lösung erweitern können."Bei IKEA Home Smart geht es uns darum, unser Produktsortimentdurch weitere Funktionen zu ergänzen, indem wir diese Technologie inunser Produktangebot aufnehmen", erklärt Jeanette Skjelmose, BusinessArea Manager für Beleuchtung und IKEA Home Smart.Weitere Informationen finden Sie unter: http://Ikea-download.dePressekontakt:Andrea LehnertPressereferentinTel.: (06122) 585 4470andrea.lehnert1@ikea.comOriginal-Content von: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell