IKEA überschreitet erstmals die Umsatzgrenze von 5 Milliarden Euro / Wachstum bei Möbeln und Service (FOTO)

Hofheim-Wallau (ots) -IKEA Deutschland schloss das Geschäftsjahr 2018 (1. September 2017bis 31. August 2018) mit einem Umsatz von 5,003 Milliarden Euro ab,was einen Zuwachs von 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.Der Online-Anteil am Gesamtumsatz belief sich mit 371 Millionen Euroauf 7,4 Prozent und verzeichnete ein Wachstum von 12,8 Prozent.Durchschnittlich gaben die deutschen IKEA Kunden mit 94,40 Euro jeEinkauf 2,6 Prozent mehr aus als im Vorjahr. IKEA Food wuchs um 4,0Prozent auf einen Umsatz von 239,5 Millionen Euro. Der Löwenanteildes Wachstums resultierte aus dem Möbelbereich, insbesondere derBereich Wohnzimmer steuerte 60 Prozent des Wachstums bei,Schlafzimmer weitere 30 Prozent. Die Besucherzahl in den 53 deutschenEinrichtungshäusern blieb mit rund 100 Millionen Menschen in etwagleich. IKEA.de hingegen hatte 9 Prozent mehr Besucher mit insgesamt286,3 Millionen. Dennis Balslev, Geschäftsführer von IKEADeutschland: "Ich freue mich, dass wir erstmals die Umsatzgrenze von5 Milliarden überschritten haben. Ein wichtiger Erfolgsfaktor hierfürsind unsere 53 Einrichtungshäuser, die auch in Zeiten desOnline-Handels eine entscheidende Rolle beim Möbelkauf spielen."Deutlich gestiegen ist die Nachfrage nach Serviceleistungen, uminsgesamt 8 Prozent. Darunter fallen vor allem Kücheninstallationenund -aufmaße (jeweils +21%), Click&Collect-Ordern (+75%) sowieMöbelmontage (+4%).Dennis Balslev: "Wir sehen sehr deutlich, dass sich dieErwartungen und das Einkaufsverhalten der Kunden verändert haben undsich weiter ändern werden. Service ist oft kaufentscheidend, aucheine gute Erreichbarkeit ist wichtiger denn je."Neben den Kunden-Servicecentern in Hofheim-Diedenbergen undRostock investierte IKEA Deutschland daher im Februar in einendritten Standort in Berlin. Im Mai 2018 hat IKEA die Lieferpreise fürPakete auf 3,90 Euro (bis 16 kg) bzw. 6,90 Euro (bis 30 kg) gesenktund die Lieferzeit auf rund 5 Tage verkürzt. Kaufen die Kunden direktim Einrichtungshaus ein, können sie per Spedition am selben oder amFolgetag beliefert werden. Bei Online-Bestellungen bietet IKEA diesbereits in Berlin und Hamburg an und bereitet derzeit den Roll-outdieses Angebots auf weitere Standorte vor.Ergänzende Informationen und Datenmaterial zum Abschluss desGeschäftsjahres von IKEA Deutschland als auch des IKEA Konzernsfinden Sie auf unserem Blog:IKEA Deutschland:http://www.ikea-unternehmensblog.de/article/2017/deutsche-bilanz