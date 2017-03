IKEA tritt für Gleichberechtigung und Vielfalt ein - Stetig steigender Anteil von Frauen in Führungspositionen (FOTO)

Hofheim-Wallau (ots) -Bei IKEA Deutschland sind 46,15 Prozent der Führungspositionen vonFrauen und 53,85 Prozent von Männern besetzt. Damit liegt IKEA überdem bundesweiten Durchschnitt von rund 30 Prozent weiblicherFührungskräfte (1). Das globale Ziel des schwedischen Konzerns istklar definiert: ein ausgewogenes Verhältnis der Geschlechter in allenFührungspositionen. Heute sind bei IKEA weltweit bereits 54 Prozentder Mitarbeiter und 48 Prozent der Führungskräfte Frauen. Dabei gehtdie Konzernleitung mit gutem Beispiel voran: Das Team um KonzernchefPeter Agnefjäll besteht seit September 2016 zu gleichen Teilen ausFrauen und Männern. "Noch nie zuvor waren wir so nah an einemausgewogenen Geschlechterverhältnis in Führungspositionen. Esunterstreicht unser Bestreben, dass IKEA zu gleichen Teilen vonMännern und Frauen geführt wird", so Peter Agnefjäll.IKEA Deutschland: Loyale Mitarbeiter und sehr gute ErgebnisseDie schwedische Herkunft des Unternehmens ist ein Grund dafür,dass bei IKEA Gleichberechtigung selbstverständlich ist: In Schwedenist es zum Beispiel ganz normal, dass sowohl Frauen als auch MännerElternzeit nehmen oder in Teilzeit arbeiten. Anna Andersson,zuständig für Vielfalt und Inklusion bei IKEA Deutschland undgebürtige Schwedin, erklärt: "Wir haben keine speziellen Programmefür Frauen oder andere Gruppen, denn wir brauchen keine. Frauen undMänner haben die gleichen Chancen und Möglichkeiten und wir arbeitenjeden Tag daran, dies sicherzustellen."IKEA arbeitet seit über zehn Jahren an seinerGleichstellungsagenda und misst genau, wie viele Frauen und Männer inFührungspositionen und in allen anderen Bereichen arbeiten.Veranstaltungen wie Tage der offenen Tür in noch immermännerdominierten Bereichen wie der Logistik sollen zeigen, dass auchdiese Bereiche für Frauen interessante Perspektiven bieten. Um diegesetzten Ziele zu erreichen, muss IKEA auch ungewöhnliche Wegewählen: "Für eine neu zu besetzende Führungsposition haben wirkürzlich eine Kandidatin ausgewählt, die drei Monate später Mutterwurde. Auch wenn wir wussten, dass sie erst einmal eine Zeit langnicht verfügbar sein würde, haben wir uns so entschieden, denn siewar die beste Kandidatin für diese Position. Ich glaube, es ist einewichtige Eigenschaft unseres Unternehmens, dass wir immer langfristigdenken und für die besten Mitarbeiter kämpfen", erzählt AnnaAndersson.Individualität macht IKEA besserDer IKEA Konzern möchte aktiv an der Veränderung der Gesellschaftmitarbeiten und ist Teil globaler Initiativen, um vielen Menscheneinen besseren Alltag zu ermöglichen. Eine der Initiativen ist dieTeilnahme an der ersten hochrangig besetzten Arbeitsgruppe desUN-Generalsekretärs zur wirtschaftlichen Stärkung von Frauen. Unterdem stellvertretenden Vorsitz von Simona Scarpaleggia, Landeschefinbei IKEA Retail Schweiz, hat die Gruppe das Ziel, Denkanstöße zuliefern und konkrete Aktionen auf den Weg zu bringen, um denwirtschaftlichen "Gender Gap", den es nach wie vor auf der ganzenWelt gibt, zu schließen. Auch die IKEA Foundation unterstütztProjekte weltweit, die Frauen dabei helfen, einer Arbeit nachzugehenund unabhängig zu sein.Gleichberechtigung geht bei IKEA jedoch über die Geschlechterfragehinaus: Sie schließt sexuelle Orientierungen, Religionen,Nationalitäten, Alter und Generationen sowie weitere Dimensionen mitein. Doch Vielfalt widerzuspiegeln ist nur der Anfang. Dietatsächliche Herausforderung besteht darin, diese Vielfalt zu nutzenund eine Infrastruktur zu schaffen, die die Miteinbeziehung derUnterschiede möglich macht.Weltweit haben Führungskräfte und Mitarbeiter von IKEA die Chance,an Schulungen zum Thema Diversity & Inclusion teilzunehmen. Dadurchsoll das Bewusstsein für den Wert der Vielfalt geschärft und essollen Methoden erlernt werden, um unbewusste Voreingenommenheit zuerkennen und zu minimieren. "Inklusion ist die Verantwortung aller imIKEA Konzern. Hier geht es darum, dass jeder Mitarbeiter in seinerEinzigartigkeit zum Geschäftserfolg beiträgt und seinen Teilbeisteuert. Vor allem geht es um Respekt und Wertschätzung unsererindividuellen Unterschiede", so Peter Betzel, Geschäftsführer IKEADeutschland.(1)http://ots.de/fe4E6Interviewanfragen:Anna Andersson, stellvertretende Leiterin der Personalabteilungbei IKEA Deutschland, steht für Interviews und weitere Zitate gernezur Verfügung.Die IKEA Hashtags lauten:#committoequality #beyourself #greatplacetoworkDie offiziellen Hashtags zum Weltfrauentag lauten:#IWD2017 #beboldforchangeÜber den IKEA KonzernUnsere Vision ist es, den vielen Menschen einen besseren Alltag zuschaffen, indem wir formschöne, funktionsgerechte, erschwingliche undqualitativ hochwertige Einrichtungsgegenstände anbieten, die mitRücksicht auf Mensch und Umwelt produziert wurden. Insgesamt betreibtder IKEA Konzern 340 Einrichtungshäuser in 28 Ländern. Darüber hinausgibt es mehr als 40 Einrichtungshäuser, die von Franchisenehmernaußerhalb des IKEA Konzerns betrieben werden. Im Geschäftsjahr 2016besuchten insgesamt 783 Millionen Menschen die Einrichtungshäuser desIKEA Konzerns und 2,1 Milliarden Menschen informierten sich aufunserer Website