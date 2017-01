IKEA setzt Zusammenarbeit mit externen Designern fort: Kollektionen IKEA PS 2017 und SPRIDD (FOTO)

Hofheim-Wallau (ots) -Für die neue IKEA PS 2017 Kollektion hat IKEA mit externenDesignern aus der ganzen Welt zusammengearbeitet. Insgesamt haben 17Designer die Kollektion entwickelt. Darunter ist das Studio TrulyTruly aus den Niederlanden, hinter dem die Australier Kate und JoelBooy stecken. Sie haben für die IKEA PS Kollektion 2017 einen Sesselder besonderen Art entwickelt: einen Ecksessel aus Metall, auf dem 18Kissen gespannt werden können. Damit lässt sich der Sessel flexibelnach individuellen Vorlieben gestalten.Durch die fortschreitende Urbanisierung verfügen weltweit vieleMenschen über einen sehr begrenzten Wohnraum. Daher werden Räume imZuhause multifunktional genutzt. Außerdem sind viele Menschen mobilund ändern ihren Wohnort häufiger. Flexible Möbel sind das Kernstückder Kollektion und unterstützen diesen Lebensstil."Der IKEA PS 2017 Beistelltisch mit Rollen hat viele Gesichter.Werktags kann er Couchtisch oder Arbeitstisch sein - bei Festen undFeiern macht er sich als praktischer Servierwagen und Ablagetischnützlich. Überall einsatzfähig und leicht dorthin zu rollen, wo ergerade gebraucht wird", sagt Thomas Sandell, externer Designer ausSchweden über den Beistelltisch, den er für die Kollektion entworfenhat.Eine weitere Besonderheit der Kollektion ist der Einsatz einerProduktionstechnik aus einer anderen Branche: Der IKEA PS 2017 Sesselvon Designerin Sarah Fager wurde mit der 3D-Wirktechnik produziert,die oft bei bunten Sportschuhen verwendet wird.Ebenfalls von einer anderen Branche inspiriert und von einemexternen Designer entwickelt ist die IKEA Kollektion SPRIDD. Dieüberwiegend bunten Textilien und Accessoires der limitiertenKollektion sind in Zusammenarbeit mit dem britischen Modedesigner KitNeale entstanden. "Wir möchten Menschen zum Lächeln bringen", sagtKit Neale über die Kollektion. Die Marke Kit Neale wurde im Jahr 2012gegründet und ist heute eine der aufregendsten neuen Marken derLondoner Modeszene. IKEA hat in der Vergangenheit bereits mehrfachzusammen mit externen Designern wie Walter Van Beirendonck, KatieEary oder Ilse Crawford Kollektionen herausgebracht."Wir laden immer wieder Kreative ein, um mit uns Kollektionen vonMöbeln und Heimeinrichtungsaccessoires zu entwickeln und mit und vonihnen lernen zu können. Auf der Suche nach neuen Impulsen sind wirunter anderem auch auf den Ansatz gekommen, mit Kreativen aus derMode zu arbeiten", erläutert Marcus Engman, Design Manager bei IKEASchweden, die Zusammenarbeit mit externen Designern.Die IKEA PS 2017 Design-Kollektion und die limitierte KollektionSPRIDD sind ab Anfang Februar in den IKEA Einrichtungshäusernerhältlich. Mehr Informationen zu den Kollektionen finden Sie auchauf unserem Unternehmensblog: www.ikea-unternehmensblog.de*Veranstaltungshinweis:Die flexible IKEA PS 2017 Kollektion ist heute in Hamburgunterwegs und am 03. Februar in München. Halten Sie die Augen offenund lassen Sie sich überraschen.Pressekontakt:Andrea LehnertPressereferentinTel.: (06122) 585 4470andrea.lehnert1@ikea.comOriginal-Content von: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell