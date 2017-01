IKEA ruft MYSINGSÖ Strandstuhl wegen Sturz- und Einklemmgefahr zurück (FOTO)

Hofheim-Wallau (ots) -IKEA bittet Kunden, die einen MYSINGSÖ Strandstuhl vor Februar2017 erworben haben, diesen ins nächste IKEA Einrichtungshauszurückzubringen. Dort wird der Stuhl ersetzt oder sie erhalten dievolle Rückerstattung des Kaufpreises.Nach dem Waschen des Stoffs besteht die Möglichkeit, dass derStuhl nicht korrekt montiert wird, was zu Stürzen oder dem Einklemmenvon Fingern führen könnte. IKEA wurden fünf Vorfälle gemeldet, beidenen MYSINGSÖ Strandstuhl nach falscher Montage bei Gebrauchzusammengebrochen war. Bei allen fünf Meldungen hatten sich diebetroffenen Personen auch die Finger so verletzt, dass siemedizinisch versorgt werden mussten. Die gemeldeten Vorfälleereigneten sich in Finnland, Deutschland, USA, Dänemark und inAustralien.Sichere Produkte haben oberste Priorität bei IKEA und alle unsereProdukte müssen internationalen und nationalen Gesetzen sowie denrelevanten Standards entsprechen. MYSINGSÖ Strandstuhl hat allegeltenden Tests bezüglich Mechanik, Textilien und Chemikaliendurchlaufen und jeweils bestanden.Nach Eingang der Meldungen wurde eine vollständige Untersuchungdes Produkts eingeleitet. Dies führte dazu, dass das Designverbessert wurde, um das Risiko einer falschen Nutzung und vonVerletzungen zu reduzieren. Der aktualisierte Stuhl ist ab Februar2017 in den IKEA Einrichtungshäusern erhältlich.Ein Kaufnachweis (der Kassenbon) ist für ein Austauschprodukt oderfür eine Preisrückerstattung nicht erforderlich. WeitereInformationen unter www.IKEA.de oder unter der kostenfreien IKEARufnummer 0800-2255453.Pressekontakt:Duygu Cuhadaroglu-ThomaszewskiPressereferentinIKEA Deutschland GmbH & Co. KGTel.: (06122) 585 4472Fax: (06122) 585 4121Mail: duygu.cuhadaroglu@ikea.comOriginal-Content von: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell