IKEA ruft GLIVARP Ausziehtisch wegen eventuell herunterfallender Glasplatten zurück (FOTO)

Hofheim-Wallau (ots) -IKEA bittet alle Kunden, die einen GLIVARP Ausziehtisch in derFarbe Weiß mit gefrostetem Glas erworben haben, diesen nicht mehr zubenutzen und sich an IKEA zu wenden. IKEA erhielt Berichte vonKunden, dass sich eine der Ausziehplatten des GLIVARP Tisches aus denSchienen gelöst hatte und heruntergefallen war.Um die Gefahr für unsere Kunden zu reduzieren, bittet IKEA alleKunden, die einen GLIVARP Ausziehtisch besitzen, das Produkt zu IKEAzurückzubringen. Dort wird ihnen der Kaufpreis voll zurückerstattet.IKEA benötigt keinen Kaufnachweis.IKEA nimmt Produktsicherheit sehr ernst. Alle unsere Produktewerden getestet und entsprechen den geltenden Standards undgesetzlichen Vorschriften. Dennoch erhielten wir Meldungen darüber,dass Ausziehplatten des GLIVARP Tisches heruntergefallen waren.Cindy Andersen, Business Manager für Küchen & Essbereiche bei IKEAof Sweden: "Die Sicherheit der Kunden hat höchste Priorität bei IKEA,daher haben wir uns entschlossen, die Tische als Vorsichtsmaßnahmezurückzurufen."Weitere Informationen erhalten Kunden unter der kostenfreien IKEARufnummer 0800-00 010 41.