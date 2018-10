IKEA Studie zeigt: Deutsche bevorzugen das Auto, wenn sie alleine sein wollen (FOTO)

Hofheim-Wallau (ots) -Bereits zum fünften Mal veröffentlicht IKEA den Life at HomeReport (1): eine globale Umfrage, für die mehr als 22.000 Menschen in22 Ländern befragt wurden. Die Studie zeigt deutlich, dass sich unserZuhause verändert. Und auch, wie wir darüber denken. EineKernaussage: "Zuhause" muss nicht dort sein, wo wir leben - es kannüber die eigenen vier Wände hinausgehen.Privatsphäre im AutoUm außerhalb ihres Zuhauses einen Moment für sich alleine zu sein,ziehen sich die meisten Deutschen in ihr Auto zurück: Es ist der amhäufigsten genannte Ort, den die Befragten neben ihren eigenen vierWänden aufsuchen (39 Prozent). Gleichzeitig empfinden es 39 Prozentder Deutschen und 49 Prozent aller Befragten als positiv, in Zukunftgenauso viel Zeit außerhalb der eigenen vier Wände zu verbringen wiedrinnen. Gründe dafür gibt es viele: Wohnungen werden kleiner, vollerund lauter - und all das beeinflusst, was wir dort fühlen. Imweltweiten Vergleich liegt Deutschland allerdings eher am unterenEnde der Skala. Die Top 5 Länder, in denen sich Menschen außerhalbihrer eigenen vier Wände mehr zu Hause fühlen, sind Katar (62Prozent), die Vereinigten Arabischen Emirate (44 Prozent), Indien (42Prozent), Malaysia (39 Prozent) und die USA (34 Prozent). InDeutschland sind es immerhin 24 Prozent.Der Trend heißt: Raus aus den eigenen vier WändenBereits im Report 2016 hatte sich als Trend abgezeichnet, dass esOrte außerhalb der eigenen Wohnung gibt, an denen sich Menschen mehrzu Hause fühlen. Genau auf dieses Gefühl von "zu Hause sein" hat IKEAin seinem neuesten Report den Fokus gelegt. Dabei kam heraus, dass esfünf fundamentale Grundbedürfnisse gibt, die für die Menschenweltweit essenziell sind: Sicherheit, Privatsphäre, Geborgenheit,Zugehörigkeit und Eigentum. Sie haben Einfluss darauf, ob wir uns aneinem Ort zu Hause fühlen. Allerdings werden diese Bedürfnisse in derRealität aufgrund der Lebenssituation oft nicht befriedigend erfüllt.Mitbewohner sind ein wichtiger FaktorTatsächlich hat sich seit 2016 weltweit die Zahl der Menschenerhöht, die in Städten leben und sich an Orten außerhalb ihrerWohnung mehr zu Hause fühlen - von 20 Prozent auf 35 Prozent. Undnicht nur in Städten: 29 Prozent aller weltweit befragten Menschensagen, dass es Orte gibt, an denen sie sich mehr zu Hause fühlen alsin ihren eigenen vier Wänden. In Deutschland ist es bereits jederVierte. Vor allem Befragte, die sich mit Fremden oder Freunden eineWohnung teilen, fühlen sich außerhalb dieser mehr zu Hause (Europa 35Prozent / global 50 Prozent). Im Gegensatz dazu fühlen sich diemeisten, die mit ihrer Familie oder alleine leben, in ihrer Wohnungmehr zu Hause (Europa 72 Prozent / global 71 Prozent).Insgesamt wird das Zuhause oft nicht mehr als Zufluchtsortwahrgenommen, denn unsere Mitbewohner wechseln, unser Lebensumfeldist immer offener gestaltet und veränderte Aktivitäten in unsererWohnung machen Privatsphäre zu etwas Besonderem. Der Report zeigt:Entscheidend für die positive Wahrnehmung unseres Zuhauses ist dasGefühl der Zugehörigkeit. Dieses Bedürfnis hat Einfluss auf dieanderen vier Bedürfnisse und weckt in uns das gewünschte Gefühl von"zu Hause sein".Was ist zu Hause?Mehr als die Hälfte (51 Prozent) der in Deutschland befragtenTeilnehmer und weltweit 43 Prozent sehen ihre Umgebung und dieGemeinschaft als Teil ihres Zuhauses an. Ganz oben steht für dieDeutschen das tatsächliche Gebäude, in dem sie leben (58 Prozent / 56Prozent global), gefolgt von der Nachbarschaft (53 Prozent / 36Prozent global) und der Straße (27 Prozent / 30 Prozent global).Interessant: Von den Befragten in Deutschland sehen nur 17 Prozentden Wohnort, in dem sie leben, als Teil ihres Zuhauses an, während esweltweit betrachtet 31 Prozent sind. Insgesamt spielen unsereNachbarschaft und unser soziales Umfeld für das Gefühl von "zu Hausesein" eine immer wichtigere Rolle.Grund dafür ist die Verlagerung unserer Aktivitäten. TypischeDinge wie beispielsweise essen oder duschen, die wir eigentlich zuHause ausüben, werden heutzutage immer mehr nach "draußen" verlegt.Auch die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen immerstärker. Mehr als zwei Drittel der Stadtbewohner (68 Prozent) nehmenArbeit mit nach Hause, 25 Prozent davon sogar jeden Tag.Weitere Informationen, den vollständigen Report sowie Bild- undVideomaterial zum fünften Life at Home Report finden Sie unter:https://lifeathome.ikea.com/de/Methodik:(1) Die IKEA Life at Home Reports präsentieren Erkenntnissedarüber, wie Menschen in verschiedenen Städten und Ländern in allerWelt in ihren eigenen vier Wänden leben. IKEA fragt sie nach ihremLeben, ihren Vorstellungen und ihren Wünschen. Diese Einblicke in dashäusliche Leben in unseren Städten und die Ansichten der Menschenmöchte IKEA teilen, um eine Diskussion über die Veränderung vonLebensrealitäten und über gesellschaftliche Entwicklungen anzustoßen.Während sich der erste Report mit Morgenroutinen der Menschenweltweit beschäftigte, lieferte die zweite Untersuchung Erkenntnissedarüber, wie Menschen in der Küche zusammenkommen, kochen und essen.Der dritte Report beschäftigte sich mit der Frage "Was macht einZuhause aus?" und untersuchte hierfür vier verschiedene Dimensionen:Ort, Beziehungen, Dinge und Raum. Im vierten Report drehte sich allesum alltägliche Konflikte und wie sich das Zusammenleben gestaltet.Die Studie zum IKEA "Life at Home"-Report 2018 wurde der IKEA Groupin Auftrag gegeben und von der Londoner Kundenagentur C Spacezwischen März und August 2018 durchgeführt. Die qualitative Studiefand in den USA, Deutschland, Dänemark, China, Italien undGroßbritannien statt. Insgesamt wurden mehr als 22.000 Menschen aus22 Ländern - Australien, China, Indien, Japan, Malaysia, Singapur,Thailand, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland,Italien, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Niederlande,Großbritannien, Katar, Vereinigte Arabische Emirate sowie den USA -befragt.