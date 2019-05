IKEA Paris La Madeleine: Erster City Store in Frankreich eröffnet (FOTO)

Hofheim-Wallau (ots) -Heute eröffnet IKEA Retail France sein erstes Einrichtungshaus inInnenstadtlage in Paris La Madeleine. Das gemeinsam mit denEinwohnern von Paris geschaffene kreierte Konzept ist das ersteseiner Art. Auf 5.400 m² und zwei Ebenen können Besucher in vierBereichen mit 29 Wohnbeispielen frei flanieren. Das IKEAEinrichtungshaus Paris La Madeleine zeigt IKEA Produkte in einerMultichannel-Umgebung, in der das gesamte Sortiment vor Ort oder mitHilfe digitaler Tools sichtbar ist. 1.500 IKEA-Produkte, Accessoiresund kleinere Möbel stehen zur sofortigen Mitnahme zur Verfügung."IKEA Paris La Madeleine ist in vielerlei Hinsicht eineinzigartiges Einrichtungshaus. Es repräsentiert das neue IKEA, daswir schaffen, wo die Bedürfnisse der Kunden und neue Verhaltensweisenim Mittelpunkt unseres Handelns stehen. Wir wollen der bevorzugtePartner für das Leben zu Hause sein: erschwinglich, bequem undwirklich nachhaltig in allen Lebensphasen", sagt Jesper Brodin, CEOder Ingka Gruppe.IKEA Paris La Madeleine bietet seinen Kunden ein komplettesServiceangebot, wie z. B. Lieferung nach Hause, Montage undInstallation, sowie ein neues Lebensmittelangebot, das den modernenGeschmack Schwedens "zum Mitnehmen" bietet. Das Angebot umfasst einegroße Auswahl an frischen Salaten, die typische schwedische Zutatenwie Lachs, Rüben und Grünkohl mit internationalenGeschmacksrichtungen kombinieren.Paris ist eine der fünf Städte, die sich einen ehrgeizigenZeitplan gesetzt haben, um emissionsfreie Lieferungen nach Hause bis2020 umzusetzen. Das Einrichtungshaus wird kleine Pakete mitLastenfahrrädern innerhalb der Stadt liefern, andere Möbel werdenvorzugsweise von Elektrofahrzeugen geliefert, um emissionsfreieLieferung zu gewährleisten."Heute sind wir stolz und glücklich, unseren ersten City Store,IKEA Paris La Madeleine, zu eröffnen. Dieses Einrichtungshaus ist dasErgebnis einer unglaublichen Teamarbeit und eines gemeinsamen Ziels:den vielen Menschen einen besseren Alltag zu schaffen. IKEA teiltseit 38 Jahren das Leben der Menschen in Frankreich und konnte einestarke und besondere Beziehung aufbauen. Wir glauben an denfranzösischen Markt und investieren weiter, um zumMultichannel-Marktführer für Wohnen und Einrichten zu werden", sagtWalter Kadnar, Landeschef IKEA Frankreich.Das Einrichtungshaus hat ein starkes Nachhaltigkeitsprofil, beidem die Kunden sich von intelligenten und nachhaltigen Lösungen fürden Alltag inspirieren lassen können. Fast 90 Prozent der Menschensind bereit, ihr Verhalten zu ändern, um den Klimawandel zubekämpfen, stehen aber vor Hindernissen: Oft wissen sie nicht, wassie konkret tun sollen und haben das Gefühl, dass andere, wieRegierung, Wirtschaft und andere Menschen, ihren Teil nicht dazubeitragen. Vor diesem Hintergrund wird das Einrichtungshaus das ganzeJahr über Workshops, neue Ideen und Konferenzen zu Themen wieVerlängerung der Lebensdauer von Produkten, Upcycling und Reduzierungvon Abfall im Alltag anbieten.ÜBER IKEA PARIS MADELEINE- 34. Einrichtungshaus in Frankreich- 5.400 m² Verkaufsfläche- 140 Mitarbeiter, 100 % Festanstellungen- 1.500 Produkte zur Sofortmitnahme- 150 Plätze im RestaurantbereichWeitere Informationen und Bilder über:IKEA Unternehmensblog: http://ots.de/ZQwAmePressekontakt:Ingka Group Media Relations:+46 70 993 6376 oder press.office@ingka.comOriginal-Content von: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell