IKEA Konzern eröffnet erstes Einrichtungshaus in Indien (FOTO)

Hofheim-Wallau (ots) -IKEA, der größte Einrichtungsanbieter der Welt, eröffnet heute inHyderabad sein erstes Einrichtungshaus in Indien. Das 37.000 m² großeHaus steht in HITEC City, dem Technologiezentrum von Hyderabad. Derneue Standort beschäftigt 950 Mitarbeiter, 47 % davon Frauen. Damitstellt IKEA einmal mehr seine hohe Verpflichtung zurGleichberechtigung unter Beweis.IKEA ist die erste große, eigenständige Einzelhandelsmarke, dieeine Genehmigung für eine Auslandsdirektinvestition (FDI) erhaltenhat, und plant, in den kommenden Jahren weitere Standorte in denwichtigsten Städten des Landes zu eröffnen. Das erste indische IKEAEinrichtungshaus eröffnet am 9. August 2018 in Hyderabad, gefolgt vomneuen Standort in Navi Mumbai, der 2019 eröffnen soll. Bisher hat derIKEA Konzern vier Grundstücke in den Staaten Telangana, Maharashtra,Karnataka und Delhi/NCR erworben."Das ist heute ein stolzer Moment für uns, der einen wichtigenMeilenstein unserer Reise markiert: Sie begann vor über 30 Jahren,als IKEA erstmals Partnerschaften mit Produktionsbetrieben in Indienschloss. Wir engagieren uns langfristig in Indien, denn das Land istein wichtiger Markt für uns. Wir bringen inspirierende,erschwingliche und praktische Einrichtungsgegenstände ins Land undsind bestens darauf vorbereitet, die Bedürfnisse, Wünsche undProbleme unserer indischen Kundinnen und Kunden kennenzulernen undpassende Lösungen für ihr Leben zu Hause anzubieten", sagt JesperBrodin, CEO des IKEA Konzerns.Das 37.000 m² große Einrichtungshaus steht auf einem mehr als52.000 m² großen Grundstück im Technologiezentrum von Hyderabad,HITEC City, und soll jährlich mehr als 7 Millionen Besucherwillkommen heißen. Der neue Standort beschäftigt 950 Mitarbeiter, vondenen 47 % Frauen sind. Damit erfüllt der IKEA Konzern seinVersprechen, auf allen Ebenen ca. 50 % Frauen zu beschäftigen.Außerdem hat der IKEA Konzern sich verpflichtet, Nachhaltigkeit zueinem wichtigen Aspekt aller geschäftlichen Aktivitäten zu machen,sowohl in den Einrichtungshäusern als auch in der Lieferkette. AlleIKEA Einrichtungshäuser sind mit Solarkollektoren, LED-Beleuchtung,Wasseraufbereitungsanlagen und modernen Abfallmanagementsystemenausgestattet.Nach einer umfangreichen Untersuchung im Rahmen von 1.000Hausbesuchen wird das Einrichtungshaus inspirierende Wohnbeispielepräsentieren und ein lokal angepasstes Sortiment anbieten, darunterMasala-Dosen, Druckkochtöpfe, Idli-Kocher, bunte Textilien odernachhaltige, lokal hergestellte Matratzen mit einem Kokosfaserkern.Wie in jedem anderen IKEA Einrichtungshaus werden aber auch hierbekannte IKEA Klassiker wie das BILLY Bücherregal, das KLIPPAN Sofa,der LACK Tisch und der POÄNG Sessel erhältlich sein. Das Restaurantbietet Platz für 1.000 Kunden, die die schwedische Küche mitindischen Einflüssen kennenlernen oder sich mit lokalen Spezialitätenwie Biryani, Samosas und Dal Makhni stärken wollen.Die Geschäftsidee des IKEA Konzerns ist, mit relevanten,erschwinglichen und leicht zugänglichen Produkten die vielen Menschenzu erreichen, auch diejenigen mit kleinem Geldbeutel. Rund 1.000Produkte wurden speziell für den neuen Markt entwickelt und werden zueinem Preis von unter 200 Rupien verkauft. Darüber hinaus wird IKEARetail India für Kunden, die mit dem Selbstmontagekonzept noch nichtso vertraut sind, erschwingliche und flexible Services anbieten, wiez. B. die Lieferung nach Hause und den Montageservice."Auch wenn wir schon seit vielen Jahren in Indien produzieren,leisten wir hier wirklich Aufbauarbeit: Kaum jemand kennt IKEA, fürdas erste Einrichtungshaus können wir auf kein bestehendes Systemzurückgreifen und müssen alles neu starten. Sehr hilfreich ist dabei,dass IKEA immer IKEA ist, egal in welchem Land. Die Gemeinsamkeitenund Bedürfnisse von Menschen sind viel größer als die Unterschiedeund das hilft uns natürlich sehr. Wir freuen uns sehr darauf, auch inIndien zu unserer Vision beitragen zu können, den vielen Menscheneinen besseren Alltag zu schaffen - für Kunden, Mitarbeiter undunsere Lieferanten", sagt Peter Betzel, Country Retail Manager IKEARetail India.Weitere Infos auch unter:https://www.ikea-unternehmensblog.de/article/2018/eroeffnung-indienÜber den IKEA KonzernDer IKEA Konzern (INGKA Holding B.V. und ihre kontrolliertenEinheiten) ist einer von 11 unterschiedlichen Konzernen, der IKEAVerkaufskanäle unter dem Franchise-Abkommen mit Inter IKEA SystemsB.V. besitzt. Der IKEA Konzern ist der weltweit größteEinrichtungseinzelhändler und betreibt 355 Einrichtungshäuser in 29Ländern (GJ17). Unsere Vision ist es, den vielen Menschen einenbesseren Alltag zu schaffen, indem wir formschöne, funktionsgerechte,erschwingliche und qualitativ hochwertige Einrichtungsgegenständeanbieten, die mit Rücksicht auf Mensch und Umwelt produziert wurden.Im Geschäftsjahr 2017 besuchten insgesamt 817 Millionen Menschen dieEinrichtungshäuser des IKEA Konzerns und 2,1 Milliarden Menscheninformierten sich auf unserer Website www.IKEA.comPressekontakt:IKEA Group Media Relations, +46 70 993 6376 odercorporate.communications.gl@ikea.comIKEA Deutschland GmbH & Co. KGCorporate CommunicationsIsolde Debus-SpangenbergTel.: +49(0)6122-585-4482E-Mail: isolde.debus-spangenberg@ikea.comOriginal-Content von: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell