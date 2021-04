IKEA: Elektrifiziert die Lieferung auf der letzten Meile!

Weitere Suchergebnisse zu "Comerica":

IKEA und sein Partner für die Zustellung auf der letzten Meile in Kanada, Second Closet, werden in diesem Herbst 15 vollelektrische Lion-Electric-Lkw in Kanada einsetzen.

Die Fahrzeuge, die für IKEA Kanada ausliefern, werden in Bocherville (Quebec), Etobicoke (Ontario) und Richmond (British Columbia) eingesetzt. Es handelt sich um Lion6-Schwerlastfahrzeuge mit Null-Emissionen, die eine wichtige Rolle in IKEAs umfassenderen Bemühungen um Nachhaltigkeit spielen werden,



