IKA stellt ersten Magnetrührer mit lebenslanger Garantie vor (FOTO)

In enger Kooperation mit zwei weltweit renommiertenWissenschaftlern hat IKA, eines der weltweit führenden Unternehmender Labor- und Analysentechnik, heute den ersten Magnetrührer mitGarantie auf Lebenszeit vorgestellt. Der neue IKA Plate (RCT digital)verfügt über ein speziell gehärtetes Glas, das neben höchsterChemikalienbeständigkeit auch für mehr Sicherheit bei der Arbeit inden Laboren sorgt.Die weltweit renommierten Professoren der Chemie, Phil Baran undJin-Quan Yu vom Scripps Research Institute San Diego, bezeichnen denneuen Magnetrührer als "wegweisend" in der Branche, unter anderemauch wegen seiner zeitsparenden thermischen Fähigkeiten. Eigens fürdie Produkteinführung schlüpften Phil Baran und Jin-Quan Yu für einaufwändiges Filmprojekt in die Rolle von zwei Hauptdarstellern. Aufeinem 4,8 km langen Rundkurs stellte sich der WissenschaftlerJin-Quan Yu der Herausforderung, gegen Phil Baran in einem spannendenAutorennen anzutreten. Der von IKA initiierte Kurzfilm "THE RACE" -dem wohl ersten Film mit zwei Wissenschaftlern in der Hauptrolle -wird derzeit weltweit präsentiert, alleine der Trailer zum Filmerzielte mehr als 300.000 Klicks. "Uns verbindet die gleiche Vision:Das kompromisslose Streben nach bester Technologie, um dazubeizutragen, die Arbeit der Wissenschaftler noch erfolgreicher zugestalten", sagt Inhaber René Stiegelmann zur Partnerschaft mit PhilBaran und Jin-Quan Yu.Garantie Überzeugt von Produkt und Technologie, gewährt IKAerstmals eine lebenslange Garantie auf das neue Produkt, so dass sichdie Wissenschaftler noch stärker auf ihre Arbeit dank eineszuverlässigen Magnetrührers konzentrieren können.Neue Designlinie Die leichte Bedienbarkeit unterstreicht IKA durchdie Einfachheit im Design: Reduzierte Formensprache undBedienelemente treffen auf die Modernität von Smartphones: So setztIKA nicht nur der Chemikalienbeständigkeit und Sicherheit wegen aufgehärtetes Glas: Auch optisch läutet IKA beim neuen Magnetrührer mitgläserner Oberfläche einen Wandel ein. Dank integrierterUpdatefunktionalität über USB ist darüber hinaus eine ständigeWeiterentwicklung gewährleistet.Exzellente Temperaturverteilung Dank der Alnico Magnettechnologieerreicht der IKA Plate (RCT digital) eine exzellenteTemperaturverteilung und hohe Magnetanbindung. Dabei sorgt dieTechnologie für maximalen Vortex.Überwachung sensibler chemischer Reaktionsabläufe Die integrierteTimer-/Zählerfunktion unterstützt bei der Überwachung sensiblerchemischer Reaktionsabläufe und IKA SmartTemp® schützt Anwenderintelligent und vorausschauend.Der Film "THE RACE" und detaillierte Informationen zum IKA Plate(RCT digital) auf www.ika.com.IKA zählt als Hersteller von Laborgeräten, Analysen- undProzesstechnik für die Wissenschaft weltweit zu den führendenUnternehmen. Von Staufen aus entwickelt IKA Produkte undTechnologien, die in mehr als 150 Länder verkauft werden. NebenDeutschland ist IKA heute in USA, China, Malaysia, Japan, Indien,Brasilien, Korea, England und Polen mit eigenen Niederlassungenvertreten.