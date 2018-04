IIoT-Plattform-Unternehmen IROOTECH mischt den europäischen Markt auf

Mit der Plattform RootCloud für das Internet der Dinge (IoT) istder Marktführer für industrielle IIoT-Lösungen IROOTECH jetzt auch inEuropa aktiv. Ausgehend von Deutschland möchte IROOTECH Kundengewinnen und sich mit einer europäischen IIoT-Plattform auf dem Marktin Europa etablieren. Dazu beginnt das Unternehmen mit einerPräsentation auf der Messe in Hannover 2018.Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - IROOTECH, gegründet 2016,ist ein Ableger des Großkonzerns Sany, dem globalen Hersteller fürBaumaschinen. Das 1989 gegründete Unternehmen Sany ist sehr bekanntin Deutschland.Heute ist IROOTECH ein wichtiges Unternehmen für industrielleIoT-Plattformen, das weltweit IoT- und Big Data-Services anbietet.RootCloud hat bereits über 400.000 hochwertige Maschinen auf derganzen Welt über ein Netzwerk verbunden und deckt somit 42verschiedene Branchen in Sektoren wie Energie, Textilien,Werkzeugmaschinen, Maschinenbau und Landwirtschaft ab. Über diePlattform konnten Nutzer sowohl die Produktivität als auch dieEffizienz von Unternehmen steigern, Produktionsabläufe verbessern underfolgreich neue Geschäftsmodelle implementieren. Wichtige Tools sindIROOTECH Big Data und künstliche Intelligenz. IROOTECH ist auch imBereich Blockchain sehr aktiv.Jetzt möchte IROOTECH sich vergrößern und neue Kunden gewinnen.Mit einer "europäischen" IIoT-Plattform, die natürlich alletechnischen und rechtlichen Anforderungen in Europa in Bezug aufSicherheit, Datenschutz und andere Vorgaben erfüllt, beginnt dasUnternehmen seinen Expansionskurs in Deutschland.IROOTECH bietet seinen Kunden auf der IIoT-Plattform einekomplette und effiziente Umgebung. Die Servicequalität wird durch dasumfassende Know-how über Big Data, künstliche Intelligenz,Blockchain, virtuelle Realität und andere moderne Technologien vonIROOTECH gewährleistet. Die Zusammenarbeit mit Partnern in denBereichen M2M, modernste Computertechnologie, Kommunikationsdiensteoder Satellitendienste ist außerdem ein wichtiger Bestandteil dereuropäischen Agenda von IROOTECH.Auf diese Art und Weise arbeitet IROOTECH mit renommierteninternationalen und deutschen Unternehmen zusammen, um diese Umgebungaufzubauen. Auch Putzmeister wird Kunde von IROOTECH. Außerdemarbeitet IROOTECH mit Amazon Web Services (AWS) zusammen, einem derführenden internationalen Anbieter für Cloud-Computing im BereichIaaS und Infrastrukturaufbau. Weitere Partner von IROOTECH sind u. a.Munich Re im Bereich IoT-Versicherung und -Lösungen sowie Telenor undHoneywell. Die Zusammenarbeit all dieser Unternehmen wird offiziellauf der Messe in Hannover am 24. April mit einer formellenVertragsunterzeichnung besiegelt.Das ehrgeizige Ziel von IROOTECH ist es, mit RootCloud an dieSpitze des internationalen Marktes für IIoT zu gelangen.Pressekontakt:Dennis BreuerTEMA Technologie Marketing AGAachener-und-Münchener-Allee 952074 AachenDeutschland+49 241 88970-600breuer@tema.deLeo WangTEMA Technologie Marketing AG Aachener-und-Münchener-Allee 952074 AachenDeutschland+49 241 88970-570Wang@tema.deOriginal-Content von: IROOTECH Technology Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell