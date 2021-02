II-VI Incorporated-Aktie: Bietet Übernahme von Coherent für $260 pro Aktie an!

(NASDAQ: IIVI) hat ein Angebot zur Übernahme von Coherent, Inc. (NASDAQ: COHR) zu einem Kaufpreis von $260 pro Aktie abgegeben. Der Kaufpreis bedeutet einen Aufschlag von 15% auf den letzten Schlusskurs von Coherent. Im Rahmen des Angebots würden die Aktionäre von Coherent $130,00 in bar und 1,3055 II-VI-Stammaktien für jede Coherent-Aktie erhalten. II-VI erwartet jährliche Akquisitionssynergien von 200 Mio. $ in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!