IIPR vs. WPC: Mein momentaner Top-REIT mit 5 % Dividendenrendite!

Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) und W. P. Carey (WKN: A1J5SB) sind momentan Top-REITs mit über 5 % Dividendenrendite. Fangen wir vielleicht mit dem Vergleich an dieser Stelle an: Der US-amerikanische Alleskönner schüttet derzeit 1,057 US-Dollar je Quartal an die Investoren aus, was bei einem Kurs von 76,48 US-Dollar einer Rendite von 5,52 % entspricht.

Wohingegen der Cannabis-REIT 1,75 US-Dollar im Vierteljahr an die Investoren bezahlt. Bei einem Aktienkurs von 127,80 US-Dollar entspricht das wiederum einer Dividendenrendite von 5,47 %. Gemessen an diesen Kennzahlen ist die Bewertungslage eigentlich ziemlich identisch. Was sie jedoch unterscheidet, sind die Möglichkeiten, die Chancen und Risiken. Aber auch die Frage, wie lange man welchen REIT mit einem solchen Wert erhält.

W. P. Carey: 5 % Dividendenrendite und ein Top-REIT

W. P. Carey ist für mich so etwas wie der Alleskönner im Kreise der REITs. Nicht nur deutlich über 5 % Dividendenrendite sind hier möglich, sondern es gibt auch eine Historie, die seit dem Börsengang im Jahre 1998 eine stets konstante, jährlich wachsende Dividende bietet. Zwar ist das Dividendenwachstum im Moment sehr langsam und bei unter 1 %. Aber es besteht die Chance, dass sich daran etwas ändert.

Nach der Corona-Pandemie stehen eben nicht nur die 5 % Dividendenrendite, sondern auch der Turnaround im Vordergrund. Zudem ist Inflation eine Baustelle, für die es eine Lösung gibt: Vertraglich garantiertes Mietwachstum, das sich der Inflationsrate anpasst. Genau jetzt ist daher ein guter Zeitpunkt, um diesen Schutz vor der Teuerung zu priorisieren. Mit über 5 % Dividendenrendite ist zudem ein Rendite-Kick möglich.

Trotzdem sind für den Top-REIT W. P. Carey über 5 % Dividendenrendite nicht unüblich. Werte zwischen 4 und 6 % sind an der Tagesordnung. Müsste ich mich jetzt spontan entscheiden, so wäre dieser Real Estate Investment Trust mit Sicherheit keine falsche Wahl. Aber auch eine, die man voraussichtlich noch in einigen Monaten oder einzelnen Jahren so oder so ähnlich erhält.

Innovative Industrial Properties: Die Chance!

Innovative Industrial Properties ist auch ein Top-REIT. Nur mit einem deutlich anderen Chance-Risiko-Verhältnis. Alleine die knapp über 100 Immobilien zeigen im Vergleich zu W. P. Carey mit fast 1.300, dass Diversifikation auf einem ganz anderen Level vorhanden ist. Auch die Konzentration auf die Cannabis-Branche bringt branchenübliche Risiken mit sich. In Zeiten der Inflation kann das unter anderem auch die Mieter tangieren.

Mit derzeit über 5 % Dividendenrendite ist Innovative Industrial Properties für einen REIT mit einem FFO-Wachstum von zuletzt ca. 40 % im Jahresvergleich und einem Kurs-FFO-Verhältnis von unter 20 wirklich preiswert bewertet. Wachstum ist eben ein sehr entscheidendes Element. Bemerkenswert ist, dass dieser Real Estate Investment Trust trotz seiner Growth-Story so bewertet ist wie andere qualitative Aktien dieser Art.

Deshalb ist dieser Top-REIT mit über 5 % Dividendenrendite jetzt mein Favorit. Es gibt ihn einfach sehr selten auf diesem Niveau. Trotzdem existiert hier gleichsam ein höheres Maß an Volatilität und ein Shortseller-Bericht, wonach das Geschäftsmodell in der Cannabis-Branche rechtlich etwas kritisch bewertet wird. Wer jedoch an diese Growth-Story glaubt, der kann zu diesen günstigen Konditionen zugreifen.

Top-REIT mit 5 % Dividendenrendite!

Müsste ich mich jetzt entscheiden, so fiele meine Wahl für einen Top-REIT mit über 5 % Dividendenrendite daher auf Innovative Industrial Properties. Das liegt primär an der raren Chance, diese Wachstumsqualität zu diesem Preis zu bekommen. W. P. Carey ist mit Sicherheit nicht die schlechtere Wahl, nur die defensivere, die man des Öfteren zu dieser Bewertung erhält.

Der Artikel IIPR vs. WPC: Mein momentaner Top-REIT mit 5 % Dividendenrendite! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properies und W. P. Carey. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties.

