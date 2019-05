IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei: SKODA steht zum 27. Mal als offizieller Hauptsponsor auf dem Eis (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Automobilhersteller unterstützt die WM-Organisatoren alsMobilitätspartner mit einer Flotte von 50 Fahrzeugen, daruntervor allem die SUV-Modelle KODIAQ und KAROQ- Erstmals erlebt ein neues SKODA Modell seine Weltpremiere imRahmen der Eishockey-WM: SKODA präsentiert sein umfassendüberarbeitetes Flaggschiff SUPERB- SKODA AUTO baut beim IIHF-Turnier in Bratislava und Kosice denWeltrekord für das längste Sponsoring einer Weltmeisterschaftweiter ausBei der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft, die vom 10. bis 26. Maiin Bratislava und Kosice ausgetragen wird, tritt SKODA AUTO zum 27.Mal in Folge als Hauptsponsor auf. Die Marke baut damit ihrenWeltrekord für das längste Sponsoring einer Weltmeisterschaft weiteraus. Als offizieller Hauptsponsor der IIHFEishockey-Weltmeisterschaft 2019 in der Slowakei nutzt SKODA dieseBühne erstmals für eine Weltpremiere: Am 23. Mai, dem Tag derViertelfinalspiele, präsentiert der tschechische Autohersteller denumfassend überarbeiteten SKODA SUPERB, das Flaggschiff der Marke. AlsMobilitätspartner stellt SKODA den Organisatoren insgesamt 50Fahrzeuge zur Verfügung, diesmal vor allem die SUV-Modelle KODIAQ undKAROQ.Alain Favey, SKODA AUTO Vorstand für Vertrieb und Marketing,erklärt: "SKODA verbindet bei der diesjährigen IIHFEishockey-Weltmeisterschaft auf ganz besondere Weise Tradition undZukunft. Wir haben mit unserem langjährigen erfolgreichenSponsoring-Engagement längst Geschichte geschrieben. Dass wir unserenWM-Auftritt jetzt erstmals mit der Weltpremiere eines neuen Modellsverbinden, unterstreicht die große Bedeutung dieses Events für unsereMarke."Acht Jahre nach der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakeikehrt die International Ice Hockey Federation (IIHF) in dasEishockey-begeisterte Land zurück. Vom 10. bis 26. Mai messen sichdie 16 weltbesten Nationalmannschaften miteinander. Austragungsortesind die Slovnaft Aréna in der Hauptstadt Bratislava sowie die SteelAréna in Kosice.SKODA steht bei jeder der 64 Partien im Mittelpunkt: So ziert dasLogo des Automobilherstellers beispielsweise die Banden undBullykreise in den Arenen. Zudem platziert die tschechische Markedrei Modell-Highlights prominent neben der Eisfläche - das City-SUVSKODA KAMIQ, das neue Kompaktmodell SKODA SCALA und dasHigh-Performance-SUV KODIAQ RS*. SKODA erzielt auf diese Weise einegroße Reichweite, denn die weltweiten Fernseh- undStreaming-Übertragungen der Eishockey-WM werden in diesem Jahr vonkumuliert mehr als einer Milliarde Eishockey-Fans verfolgt.Am 23. Mai, dem Viertelfinal-Spieltag, präsentiert SKODA alsWeltpremiere den modernisierten SUPERB mit einem deutlich geschärftenProfil. Als Flaggschiff der SKODA Modellpalette bietet der SUPERB,dessen Historie bis in die 1930er-Jahre zurückreicht, neuesteInnovationen der Marke bei Design, Technologie und Funktionalität.SKODA ist im Gastgeberland Slowakei die meistgekaufte Automarke.2018 lieferte der Hersteller dort 21.900 Fahrzeuge an Kunden aus. Alsbeliebteste Modelle gelten FABIA, OCTAVIA und RAPID.Sponsor- und Mobilitätspartner seit mehr als einemVierteljahrhundertSKODA unterstützt die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft bereitsseit 1992 als Mobilitätspartner. Seit 1993 ist der Autoherstelleroffizieller Hauptsponsor. Das ist das längste Hauptsponsoring in derGeschichte von Sport-Weltmeisterschaften - offiziell anerkannt alsGuinness Weltrekord. 2017 feierte die Marke das 25-jährige Jubiläumdieser Partnerschaft.Jedes Jahr stellt SKODA den Organisatoren eine attraktive undzuverlässige Fahrzeugflotte zur Verfügung. In diesem Jahr besteht dieFlotte aus 50 SKODA Fahrzeugen, allen voran die beliebten SUV-ModelleKODIAQ und KAROQ.SKODA ist zudem exklusiver Partner der ,IIHF App'. Sie bietetEishockey-Fans spannende Hintergrundgeschichten sowie interessanteStatistiken. Dank Live-Ticker inklusive Toralarm entgeht dem Nutzerkein Treffer. Darüber hinaus können die User beim Tippspiel denSpielausgang vorhersagen und diesen mit Freunden teilen. Die ,IIHFApp' ist für die Betriebssysteme Android und iOS erhältlich.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dengesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1.September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure,WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1.September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ)ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach demWLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. WeitereInformationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sieunter www.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren.Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind,werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzlicheAngabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendungfreiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegebenwerden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuellesFahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.)können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstandund Aerodynamik verändern und neben Witterungs- undVerkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten denKraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und dieFahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Pressekontakt:
Ulrich Bethscheider-Kieser
Leiter Produkt- und Markenkommunikation
Telefon: +49 6150 133 121
E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de

Karel Müller
Media Relations
Telefon: +49 6150 133 115
E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de