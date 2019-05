IHS Markit Report: Kehua erklimmt auf dem Weltmarkt für industrielle USV den 3. Platz

Weitere Suchergebnisse zu "IHS Markit":

Xiamen, China (ots/PRNewswire) - Kehua Hengsheng Co., Ltd ("Kehua"oder das "Unternehmen"), ein führender chinesischer Anbieter vonStromversorgungslösungen, hat seinen Marktanteil bei industriellenUSV (unterbrechungsfreien Stromversorgungen) deutlich ausgebaut. Seit2017 verzeichnet das Unternehmen ein rasantes Wachstum. Laut einemReport von IHS Markit (ein globaler Informationsdienstleister füröffentliche Hand, multinationale Unternehmen und Kleinunternehmen)belegt es auf dem Weltmarkt für industrielle USV den dritten Platz,den ersten Platz in Asien und den dritten Platz in Lateinamerika."Der Report ist ein bedeutender Meilenstein für das Unternehmenund untermauert unsere überragende Kompetenz auf dem Markt fürindustrielle USV", sagte Joey Chen, Chef des Auslandsgeschäfts beiKehua. "Der Markt würdigt damit unsere Spitzenleistung undInnovationsarbeit. Wir werden unsere Kunden auch weiterhin mitzuverlässigen, flexiblen und verantwortlichenStromversorgungslösungen beliefern."Die industriellen USV-Produkte von Kehua bieten überlegeneAdaptabilität, Sicherheit und Tragfähigkeit mit eineranwenderfreundlichen Bedienkonsole, um maximale Zuverlässigkeit undLeistung unter erschwerten Einsatzbedingungen zu gewährleisten. Siesind bereits in zahlreichen Industrieprojekten in Gebrauch,beispielsweise im Raffinerie- und chemischen Integrationsprojekt vonZhejiang Petrochemical (derzeit im Bau und die weltweit größte Anlageihrer Art) und in der weltgrößten Produktionsanlage für reineTerephthalsäure (PTA) von Hengli Petrochemical Co.Seit das Unternehmen sein Geschäft auf Verkehrsinfrastrukturausgeweitet hat, wurden zahlreiche Projekte in mehr als 70 Städten,auf 100 Bahnstrecken und an 50 Flughäfen unterstützt, darunter diePanamaer U-Bahn, Stadtbahnprojekte in Malaysia, Schienenprojekte inÄthiopien, Straßentunnel in Schweden sowie Projekte in Zusammenhangmit dem Beijing Capital International Airport und Samoasinternationalem Flughafen Faleolo.Kehua hat an Projekten für Ereignisse wie die Olympischen Spielein Peking und die Shanghai Expo mitgewirkt und Lösungen anKrankenhäuser geliefert, beispielsweise beim Bau von städtischenKrankenhäusern und eines Lazarettschiffs in Myanmar, dermedizinischen Fakultät der Universität Lund und der Surabaya-Klinikin Indonesien.Informationen zu KehuaKehua kann bei seinen Lösungen und Produkten auf 31 JahreErfahrung im Energiemarkt zurückblicken. Das Unternehmen ist aufStromversorgung für kritische Systeme, erneuerbare Energien undRechenzentren spezialisiert und betreut Kunden in über 100 Ländernund Regionen quer durch die verschiedensten Branchen, einschließlichFinanzen, Transportwesen, Schwerindustrie, Kommunikation, öffentlicheHand, Bildungswesen, Gesundheitsversorgung und Leistungsenergie.Pressekontakt:für Medien:Lisa Zhang+86-592-5165883lisa@kehua.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/892010/Kehua_crowned_top_3.jpgOriginal-Content von: Kehua Hengsheng Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell