IHM 2019 in München - Münchener Verein ist Ansprechpartner in allen Versicherungsfragen

München (ots) - Das Leitmotiv der Internationalen Handwerksmesse(IHM), die in diesem Jahr vom 13. bis zum 17. März in Münchenstattfindet, lautet "Ist das noch Handwerk? Die Tradition als Basis.Die Zukunft als Vorbild." Die Münchener Verein Versicherungsgruppe,vor fast 100 Jahren aus einer genossenschaftlichen Idee entstanden,eine wirtschaftliche Selbsthilfeeinrichtung für das Handwerk und dasGewerbe aufzubauen, ist auf der IHM erneut mit einem eigenenMessestand (Stand 166, Halle C2) präsent.Die Experten des Münchener Versicherungsspezialisten fürHandwerker und Handwerksbetriebe werden insbesondere zu den beidenProdukten des Münchener Verein, der Deutschen HandwerkerBerufsunfähigkeitsVersicherung und Master Care, der privatenKranken-Vollversicherung für Handwerker und Selbstständige, beraten.Tipps gibt es aber auch für alle anderen Fragen zu Versicherungen,für Handwerker und Nicht-Handwerker. Dazu gehören beispielsweiseKrankenzusatzversicherungen, Unfallversicherungen, fondsgebundeneRentenversicherungen oder die betriebliche Altersversorgung.Kostenlose, persönliche Messe-Souvenirs erhalten die Besucher amMessestand des Münchener Verein täglich von 11 bis 16 Uhr. Angelikaund Charles Porth, seit Jahren auf dem Münchner Oktoberfest bekannt,werden am Stand ihre berühmten Wäscheklammern, auf bayerischGlupperl, mit dem Wunsch-Namen des Messegastes gravieren.Die IHM - die Leitmesse des Handwerks - hat von Mittwoch bisSonntag von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet.Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeZentrale Unternehmenskoordination und PresseJohannes Schuster M. A.Pettenkoferstr. 1980336 MünchenTel: 089/51 52 1154Fax: 089/51 52 3154schuster.johannes@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell