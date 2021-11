Finanztrends Video zu BMW Vz



Berlin / Gießen-Friedberg (ots) -Am 18. und 19. November dreht sich bei der Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg alles um das Thema "Markteintritt in Afrika". Das IHK-Regionalforum Afrika Hessen ist eine gemeinsame Veranstaltung mit dem IHK-Netzwerkbüro Afrika (INA), dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW) und Hessen Trade & Invest (HTAI).Nach einer Begrüßung durch den hessischen Staatssekretär, Dr. Philipp Nimmermann, und den IHK-Präsidenten, Rainer Schwarz, werden Unternehmen über ihre Erfahrungen in Afrika und ihren Markteintritt berichten. Der Fokus der Unternehmen liegt hierbei auf Kreislaufwirtschaft und dem Gesundheitssektor. Außerdem werden, u.a. die Delegierte der Deutschen Wirtschaft in Nigeria, Katharina Felgenhauer, der stellvertretende Delegierte der Deutschen Wirtschaft für Ostafrika, Christian Engels, sowie die hessische Business Scout for Development, Dr. Susanne Geipert, über Unterstützungsmöglichkeiten beim Markeintritt sprechen. "Obwohl die deutsch-afrikanischen Wirtschaftsbeziehungen durch Corona einen spürbaren Dämpfer erfahren haben, existieren in den afrikanischen Märkten gerade in den Sektoren der Kreislaufwirtschaft und Gesundheitswirtschaft für deutsche Unternehmen interessante Geschäftspotenziale", unterstreicht Dr. Thando Sililo, Projektleiter des IHK-Netzwerkbüros Afrika und Mitorganisator des IHK-Regionalforums Afrika.Am 19. November besteht zudem die Möglichkeit, sich in bilateralen Gesprächen von den Expertinnen und Experten beraten zu lassen. Dort werden neben den Referentinnen und Referenten des Regionalforums unter anderem Herr Walter Engelmann von der AHK Südliches Afrika, Herr Alexander Sicking von der Delegation der Deutschen Wirtschaft in Ghana sowie Eva Rösler, Leiterin des Kompetenzzentrum Exportfinanzierung in der Delegation der Deutschen Wirtschaft für Ostafrika, ihre Expertise anbieten.Datum/Uhrzeit: Donnerstag, den 18.11.2021, ab 09:00 UhrFormat: HybridWeitere Informationen zur Veranstaltung und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: https://ots.de/Zeg8l0Das Kompetenzzentrum Afrika der IHK Gießen-Friedberg ist ein neues Beratungs- und Informationsangebot rund um Themen zu Afrika. Dazu gehören Informationen zu relevanten Veranstaltungen und Delegationsreisen sowie Unterstützungs-, Vernetzungs- und weitere Informationsangebote.Über das IHK-Netzwerkbüro Afrika:Das IHK-Netzwerkbüro Afrika (INA) verstärkt die deutsche Außenwirtschaftsförderung zu Afrika und bietet deutschen Unternehmen eine kostenfreie Erstberatung zur Erschließung afrikanischer Märkte an. Es ist ein durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördertes Projekt bei der DIHK Service GmbH und Teil des Wirtschaftsnetzwerks Afrika. Weitere Informationen zum IHK-Netzwerkbüro Afrika finden Sie hier: https://ots.de/oQjhsqPressekontakt:Charlotte RostekIHK-Netzwerkbüro AfrikaDIHK Service GmbHBreite Straße 2910178 BerlinTel. 030 20308 6243E-Mail: ina@dihk.deOriginal-Content von: IHK-Netzwerkbüro Afrika / DIHK Service GmbH, übermittelt durch news aktuell