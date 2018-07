IG Metall zur Batteriezellenfabrik: Gutes Signal für Thüringen

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

ERFURT (dpa-AFX) - Die IG Metall sieht die Entscheidung für Thüringen als Standort einer chinesischen Batteriezellenfabrik als gutes Signal für das Land.



"Über zwanzig Jahre hinweg haben die damaligen Landesregierungen eine Strategie der Niedriglöhne propagiert, seit einigen Jahren ist hier ein Wechsel vollzogen worden", sagte der Bezirksleiter des IG Metall-Bezirks Mitte, Jörg Köhlinger, am Montag. Thüringen profiliere sich nicht mehr über Billiglöhne, sondern als Technologiestandort. Aus Köhlingers Sicht ist die Batteriezelle der Kolben von morgen.