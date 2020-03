IG Metall will schnelle Ergebnisse in Metall-Tarifverhandlungen

DÜSSELDORF/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die IG Metall drängt auf schnelle Ergebnisse in den Tarifverhandlungen für rund 4 Millionen Beschäftigte der deutschen Metall- und Elektroindustrie.



"Wir müssen vor Ostern zuverlässig wissen, ob wir innerhalb der Friedenspflicht zu einem Ergebnis kommen", sagte der NRW-Bezirksleiter Knut Giesler am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Das Paket muss dann gut gefüllt sein. Wenn das nicht gelingt, müssen wir den Arbeitgebern in der Woche vor oder in der Woche nach Ostern eine konkrete Forderung überreichen."

An diesem Donnerstag (12. März) treffen sich IG Metall und Arbeitgeber in Paderborn zu einer ersten offiziellen Verhandlungsrunde im möglichen Pilotbezirk Nordrhein-Westfalen. Die Tarifpartner haben bereits innerhalb der Friedenspflicht in vier Sondierungsrunden intensiv darüber gesprochen, wie Unternehmen und Jobs in Zeiten von Digitalisierung und Elektroantrieben gesichert werden können. Die IG Metall hat bislang auf eine konkrete Lohnforderung verzichtet, könnte dies aber bis zum 21. April nachholen./ceb/hff/DP/jha