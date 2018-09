IG Metall will Mitarbeiter-Austausch im Ruhrgebiet vereinbaren

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

ESSEN (dpa-AFX) - Bei Auftragsflaute vorübergehend in einen anderen Betrieb wechseln statt Entlassung: Die tarifgebundenen Betriebe der Metall- und Elektroindustrie im Ruhrgebiet sollen die Möglichkeit erhalten, ihre Mitarbeiter künftig untereinander auszutauschen.



"Was spricht dagegen, die Mitarbeiter der Konzerne für bestimmte Projekte und einen begrenzten Zeitraum untereinander auszuleihen?", sagte IG-Metall-Bezirksleiter Knut Giesler der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (WAZ/Samstag). Er sieht in dem Modell eine Chance, dem Fachkräftemangel zu begegnen. Zudem sollen Unternehmen nicht gleich zum Arbeitsplatzabbau greifen, wenn vorübergehend Aufträge fehlen.

Der Gewerkschafter betonte, die einen Unternehmen suchten qualifiziertes Personal, andere hätten wegen kurzfristiger Auslastungsprobleme einen Überhang. "Deshalb schlagen wir vor, als Test einen regionalen Austausch von Mitarbeitern unter den 400 tarifgebundenen Unternehmen zu vereinbaren." Giesler kündigte Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband an. Der Austausch solle freiwillig und die Entfernung zum vorübergehenden Arbeitsplatz zumutbar sein.