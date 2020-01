FRANKFURT (dpa-AFX) - Die IG Metall will in der anstehenden Tarifrunde für die deutsche Metall- und Elektroindustrie auf eine konkrete Lohnforderung verzichten.



Im Vordergrund solle stattdessen die Sicherung der rund 4 Millionen Jobs stehen, wie der Erste Vorsitzende Jörg Hofmann am Freitag in Frankfurt erklärte./ceb/DP/fba