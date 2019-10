IG Metall vermisst politische Führung bei der Klimawende

FRANKFURT/NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die IG Metall vermisst bei der Energie- und Mobilitätswende eine klare politische Führung der Bundesregierung.



Das von der Koalition auf den Weg gebrachte Klimapaket zeige deutlich, dass in den maßgeblichen Ministerien immer noch ein starkes Sektordenken herrsche, sagte der Erste Vorsitzende Jörg Hofmann der Deutschen Presse-Agentur. Die Industrie werde unter extremen Veränderungsdruck gesetzt, ohne dass die Politik die Rahmenbedingungen entsprechend regele.

Die von der IG Metall betreuten Branchen wie Auto- und Maschinenbau stünden mitten in gewaltigen Umbrüchen, meinte Hofmann vor dem Gewerkschaftstag seiner Organisation in Nürnberg (6.-12. Oktober). "Durch seine regulatorischen Vorgaben steht der Staat in einer besonderen Verantwortung, dass es dabei gerecht zugeht." Ziel der Gewerkschaft sei es, möglichst viele Jobs in Deutschland zu halten und neue Arbeitsplätze dort anzusiedeln, wo alte wegfallen./ceb/DP/zb