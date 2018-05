IG Metall stellt fast alle Arbeitnehmervertreter bei Opel

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Im Aufsichtsrat des Autobauers Opel stellt die IG Metall fast alle Arbeitnehmervertreter.



Neben dem Betriebsratsvorsitzenden Wolfgang Schäfer-Klug und fünf weiteren IG-Metall-Betriebsräten wurden auch drei direkte Vertreter der Gewerkschaft von den Beschäftigten in das Kontrollgremium gewählt. Der Kandidat der leitenden Angestellten, der ebenfalls der Arbeitnehmerseite im paritätisch besetzten Aufsichtsrat zugerechnet wird, müsse noch gerichtlich bestellt werden, berichtete die IG Metall am Dienstag in einem Flugblatt.