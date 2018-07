IG Metall sieht dramatische Einschnitte in der Windkraft-Industrie

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

HAMBURG (dpa-AFX) - Die IG Metall befürchtet drastische Rückschläge für die Beschäftigten in der Windkraft-Industrie.



Die neuen Ausschreibungen für den Bau von Windparks hätten zu einem enormen Kostendruck geführt, sagte Meinhard Geiken, Leiter der Gewerkschaft im Bezirk Küste, am Donnerstag in Hamburg. Die Folgen für die Mitarbeiter seien dramatisch. Seit Anfang des vergangenen Jahres seien bereits mehr als 2000 Arbeitsplätze in der Branche verloren gegangen.