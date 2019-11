IG Metall pocht auf konkrete Perspektiven für Auto-Beschäftigte

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

BERLIN (dpa-AFX) - Die IG Metall pocht angesichts des Umbruchs in der Autobranche auf konkrete Absicherungen für die Beschäftigten.



Die Gespräche dazu beim "Autogipfel" der Bundesregierung am Montagabend in Berlin seien konstruktiv gewesen, sagte Gewerkschaftschef Jörg Hofmann am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Das Ergebnis sei aber noch zu unkonkret - gerade in der aktuell brisanten Situation in der Zulieferindustrie.

Die IG Metall begrüßte die Erhöhung der Kaufprämie für Elektroautos und dass der Ausbau des Ladenetzes endlich in Angriff genommen werden solle. Während die Rahmenbedingungen für die Umstellung der Industrie damit deutlich verbessert würden, sei die Frage der Perspektiven für Beschäftigte und Standorte aber weitgehend offen geblieben, sagte Hofmann.

Er erläuterte, es sei zugesagt worden, Möglichkeiten für einen leichteren Zugang zu Kurzarbeitergeld auch bei strukturell bedingten Krisen zu prüfen. Geprüft werden solle außerdem, wie geförderte Weiterbildungen nicht nur einzelnen Beschäftigten, sondern auch ganzen Belegschaften helfen könnten, den Wandel zu bewältigen. Wichtig sei auch eine "aktive und konzertierte Strukturpolitik", um Beschäftigung in besonders davon betroffenen Regionen zu sichern./sam/DP/jha