IG Metall pocht auf Anhebung des Rentenniveaus

BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft IG Metall pocht zur Bundestagswahl auf eine Anhebung des Rentenniveaus.



Die Parteien müssten Farbe bekennen und dürften dem "Sinkflug des Rentenniveaus" nicht weiter zusehen, sagte Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban am Freitag in Berlin. Mitglieder und Mitarbeiter der IG Metall demonstrierten vor der Arbeitgeberorganisation "Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft" symbolisch gegen Altersarmut. Sie legten dazu eine rote Brücke über ein Bild auf dem Bürgersteig, das einen Spalt in der Gesellschaft darstellen sollte. Mit einem eigenen Rentenkonzept hatte die IG Metall die Forderung aufgestellt, das Sicherungsniveau der gesetzlichen Rente zunächst zu stabilisieren und dann anzuheben. Unterstützung für die IG-Metall-Forderungen kam von der SPD-Sozialpolitikerin Katja Mast./bw/DP/jha