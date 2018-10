IG Metall kündigt Tarife für ostdeutsche Stahlindustrie

BERLIN (dpa-AFX) - Die Tarifkommission der IG Metall hat am Donnerstag die Abkommen über Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen für die 8000 Beschäftigten der ostdeutschen Stahlindustrie fristgerecht gekündigt.



Die aktuellen Tarifverträge enden am 31. Dezember. Jetzt sollen die Forderungen für die neue Tarifrunde diskutiert und am 5. Dezember beschlossen werden, kündigte die Gewerkschaft an. Die wirtschaftliche Lage der Stahlbranche stimme optimistisch.

"Berichte aus den Betrieben bestätigen die gute Auslastung der Branche. Die Beschäftigten erwarten zu Recht einen gerechten Anteil an den Erfolgen der ostdeutschen Stahlindustrie", sagte Olivier Höbel, IG Metall-Bezirksleiter und Verhandlungsführer für die ostdeutsche Stahlindustrie./emy/DP/he