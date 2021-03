IG Metall kündigt Höhepunkt bei Warnstreiks in Bayern an

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die IG Metall hat am Freitag Beschäftigte in 94 Betrieben in Bayern zu Warnstreiks aufgerufen.



Landesbezirksleiter Johann Horn sagte: "Am Freitag erleben wir einen neuen Höhepunkt der Warnstreiks in Bayern. Zehntausende Beschäftigte werden ein unmissverständliches Signal an die Arbeitgeber aussenden."

Mit der Zahl der Warnstreiks steige auch ihre Dauer: "In Schweinfurt etwa beenden alle Schichten bei ZF, SKF, Schaeffler und Bosch Rexroth ihre Arbeit drei Stunden früher. In Nürnberg wird in vielen Betrieben die Spät- und Nachtschicht komplett ausfallen", teilte die Gewerkschaft mit. Bei Audi in Ingolstadt mache die Nachtschicht am Freitag früh früher Schluss, bei BMW werde es Warnstreiks in den Werken in Dingolfing und Landshut geben.

Die IG Metall fordert vier Prozent mehr Lohn oder bei Betrieben in der Krise eine entsprechende Verkürzung der Arbeitszeit. Die Arbeitgeber bieten eine Nullrunde 2021 und noch unbezifferte Lohnerhöhungen 2022. Außerdem wollen sie bei schlechten Geschäftszahlen automatisch vom Tarifvertrag abrücken können. Nach der ergebnislosen vierten Verhandlungsrunde steht ein neuer Termin noch aus./rol/DP/zb