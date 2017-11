IG Metall fordert nachhaltige Rentenfinanzen

WÜRZBURG (dpa-AFX) - Unmittelbar vor Bekanntgabe der voraussichtlichen Rentenentwicklung im kommenden Jahr stellt sich die IG Metall gegen eine Beitragssenkung.



"Statt heute die Beiträge zu senken, sollte die Regierung an morgen denken und angemessene Rücklagen bilden", sagte Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. An diesem Dienstag gibt die Deutsche Rentenversicherung Bund in Würzburg die voraussichtliche Rentenerhöhung 2018 und die Entwicklung des Beitragssatzes bekannt. Die rund 21 Millionen Rentner können im Sommer mit einem deutlichen Plus ihrer Bezüge rechnen. Der Beitragssatz könnte bereits Anfang 2018 um 0,1 Prozentpunkte auf 18,6 Prozent sinken./bw/DP/zb